Las obras de emergencia en el barranco de La Saleta de Aldaia alcanzan el 85% para blindar el casco urbano

Las obras de emergencia en el barranco de La Saleta de Aldaia se encuentra ya al 85% de su ejecución. Esta actuación blinda el casco urbano contra inundaciones y aumenta la seguridad de los vecinos frente a episodios como el ocurrido el 29 de octubre de 2024, mejorando la capacidad hidráulica del cauce. La inversión estimada se sitúa entre 1,5 y 2 millones de euros y complementa las soluciones estructurales que impulsa la CHJ dentro del Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a Inundaciones.

La comisionada para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ha visitado este martes, junto al alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, la actuación, y ha señalado que "son un ejemplo de cómo los municipios, con financiación del Gobierno de España, están complementando las obras que ejecuta directamente la Confederación Hidrográfica del Júcar”. La comisionada ha destacado también que “desde el Ministerio de Política Territorial ampliamos el objeto de las subvenciones para que este tipo de actuaciones pudieran tener cabida, porque son obras que aportan una mayor resiliencia al territorio y contribuyen a que los municipios sean más seguros frente a las lluvias y las posibles inundaciones”.

Las autoridades comprueban el estado de las obras. / D. G. / LEV

Inversión en Aldaia

El Gobierno de España ha movilizado ya más de 387 millones de euros para la recuperación de Aldaia tras la dana, de los cuales más de 39 millones de euros se destinan a la reconstrucción de infraestructuras municipales. Gracias a esta financiación, el ayuntamiento ha podido poner en marcha una actuación de emergencia que permitirá aumentar la capacidad de desagüe del barranco y reducir significativamente la vulnerabilidad del municipio frente a inundaciones. La actuación contempla tanto la redacción del proyecto y la dirección facultativa como la ejecución de las obras, con un presupuesto estimado de entre 1,5 y 2 millones de euros y un plazo previsto de finalización durante el mes de julio.

Las obras tienen como objetivo principal salvaguardar la seguridad de las personas, proteger los bienes y garantizar la funcionalidad de las infraestructuras urbanas. Se trata de una intervención inmediata que complementa y es plenamente compatible con las actuaciones estructurales a largo plazo previstas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Durante la visita, la comisionada para la Reconstrucción ha recordado que el Gobierno de España está desarrollando el Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a Inundaciones en el territorio afectado por la dana, que contempla importantes inversiones para reforzar la protección frente a avenidas en toda la zona afectada. Entre las actuaciones previstas destaca el desvío del barranco de La Saleta, una infraestructura dotada con 150 millones de euros cuya licitación se resolverá en las próximas semanas.

Otro momento de la vista de Zulima Pérez. / D. G. / LEV

Mejora de la capacidad hidráulica

Las obras forman parte del Plan de Choque Municipal para la adecuación del barranco de la Saleta en su paso por el casco urbano de Aldaia, cuyo objetivo es dar continuidad al cauce y mejorar su capacidad hidráulica hasta alcanzar un caudal de 30 metros cúbicos por segundo.

Entre las principales actuaciones previstas se encuentran el rebaje del cauce en distintos tramos, la adecuación y ampliación de secciones hidráulicas, el vaciado de sedimentos acumulados, la adaptación de infraestructuras y servicios afectados, la elevación y construcción de nuevos muros de protección y la mejora de los sistemas de contención y regulación del flujo de agua.

La nueva fase de actuación se centra actualmente en la calle Valencia, donde se ampliará la capacidad del cauce para garantizar que, durante episodios de lluvias intensas, el agua pueda circular de forma fluida hacia el este, atravesando el Cinturón Verde y conectando posteriormente con la futura canalización subterránea prevista por la CHJ, que desembocará en el río Túria.

Las obras de mejora no afectarán de forma significativa a la movilidad urbana, ya que se mantendrán los dos sentidos de circulación mediante una reorganización de los espacios de aparcamiento. Paralelamente, continúan los trabajos de rebaje de la cota del barranco en el tramo paralelo a la calle Hernán Cortés, unas actuaciones que seguirán avanzando aguas abajo en las próximas semanas.

La visita ha permitido comprobar el avance de unas obras fundamentales para reforzar la seguridad de Aldaia y avanzar hacia un modelo de municipio más resiliente frente a fenómenos meteorológicos extremos.