Paiporta cierra 2025 con 13,4 millones de euros positivos para reforzar servicios y reconstrucción

El cierre del ejercicio económico de 2025 se ha saldado en Paiporta con un resultado positivo de 13,4 millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 11,9 millones de euros que permitirán reforzar los servicios públicos y avanzar en la reconstrucción tras la dana, con inversiones estratégicas para los próximos años. El equipo de gobierno destaca que estos resultados evidencian la buena salud económica de las cuentas municipales y la solvencia acerca de la gestión realizada durante el último ejercicio.

224 millones destinados a la reconstrucción

Además, el Consistorio cerró el año con más de 224 millones de euros de fondos líquidos, una cifra que permite afrontar con garantías el proceso de reconstrucción derivado de la dana y asegurar la ejecución de los proyectos para la recuperación y modernización de Paiporta. “Las cuentas de 2025 demuestran que Paiporta dispone de una administración solvente, seria y preparada para afrontar los desafíos más complejos. Hemos atravesado uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente y lo hemos hecho manteniendo la estabilidad económica del Ayuntamiento y protegiendo los servicios públicos que necesitan nuestros vecinos y vecinas”, destaca el alcalde, Vicent Ciscar.

El ejercicio 2025 se ha definido por la gestión de una situación excepcional y la llegada de los fondos estatales destinados a la reparación de los daños causados por la dana han supuesto una importante movilización económica, permitiendo planificar actuaciones de gran alcance para recuperar infraestructuras, equipamientos públicos, espacios urbanos y servicios afectados por la catástrofe.

Equilibrio financiero

Un escenario complejo donde el Ayuntamiento de Paiporta ha mantenido el equilibrio financiero, ha garantizado el funcionamiento de todos los servicios municipales y ha continuado desarrollando políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

“La recuperación de Paiporta no consiste únicamente en reparar aquello que se perdió, porque ahora tenemos la oportunidad de construir un municipio mejor, más resiliente, más moderno y mejor preparado para el futuro. Los recursos que hemos conseguido y la situación financiera del Ayuntamiento nos permiten afrontar este reto con confianza y con ambición", explica Ciscar, quien ha remarcado que estos resultados “muestran las horas de trabajo, planificación, responsabilidad y esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras municipales y del equipo de gobierno que ha hecho posible gestionar una situación extraordinaria sin perder de vista el interés general y las necesidades cotidianas de la ciudadanía”.

Más servicios públicos e inversiones estratégicas para el municipio

Con esta liquidación presupuestaria, Paiporta dispone de recursos suficientes para continuar impulsando inversiones estratégicas, reforzar los servicios públicos y acelerar las actuaciones de reconstrucción previstas durante los próximos ejercicios continuando con la transparencia, responsabilidad y eficiencia en la utilización de los recursos públicos para asegurar el bienestar de los vecinos y vecinas y la recuperación definitiva del municipio después de la dana.