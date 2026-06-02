Movilidad
Paterna refuerza la conexión con Heron City mediante el servicio de autobús gratuito y eléctrico
La iniciativa municipal busca facilitar el acceso a espacios de ocio y restauración mediante un transporte público más sostenible
El Ayuntamiento de Paterna continúa avanzando en la mejora de la movilidad urbana con la incorporación de dos nuevas paradas al servicio municipal de autobús gratuito y 100% eléctrico PaternaBus, una actuación que permitirá reforzar la conexión de la ciudad con Heron City, uno de los principales espacios de ocio, comercio y restauración del municipio.
Las nuevas paradas, correspondientes a la línea 3A, se han habilitado en la calle Sueca, a la altura del número 10 y frente al mismo, en el entorno de Heron City y del barrio de Mas del Rosari.
Esta ampliación permitirá mejorar el acceso tanto de los vecinos y vecinas de la zona como de las personas que visitan habitualmente este complejo, facilitando desplazamientos más cómodos, sostenibles y eficientes mediante transporte público.
Línea 3A
La línea 3A conecta actualmente Paterna con Terramelar y Lloma Llarga, por lo que la incorporación de estas nuevas paradas contribuye a reforzar la cobertura del servicio y a seguir acercando el transporte público municipal a los principales puntos de interés de la ciudad.
La Teniente Alcalde de Movilidad, Nuria Campos, ha señalado que “seguimos mejorando el servicio de autobús municipal para adaptarlo a las necesidades reales de la ciudadanía, facilitando los desplazamientos diarios y acercando el transporte público gratuito a espacios que registran una gran afluencia de personas”.
Asimismo, Campos ha subrayado que “con la ampliación de esta línea facilitamos que vecinos, vecinas y visitantes puedan desplazarse de forma más cómoda hasta una de las áreas de ocio de mayor actividad de Paterna, impulsando además un modelo de movilidad más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”.
Esta actuación se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento por una movilidad más accesible, moderna y sostenible, basada en el uso del transporte público gratuito y la reducción de emisiones contaminantes mediante una flota municipal 100% eléctrica.
Con esta mejora, Paterna sigue consolidando un modelo de ciudad que prioriza la movilidad sostenible, la accesibilidad y la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- Marcha lenta en los accesos a las ciudades y un nuevo día de negociación: la huelga comienza su cuarta semana
- Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
- Conselleria modifica su propuesta con calendarización y más recursos para los equipamientos de FP pero sin cambios en salarios y ratios
- La Policía inicia el proceso para abrir expediente disciplinario al agente que agredió a la docente en Conselleria
- Delegación del Gobierno anuncia una investigación por el empujón de un antidisturbios a una manifestante
- Las claves de la cuarta semana de la huelga indefinida de profesores en Valencia
- Estación Central de València: construcción modular en 6 fases sin corte de tráfico ferroviario