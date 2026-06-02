Paterna refuerza la conexión con Heron City mediante el servicio de autobús gratuito y eléctrico

El Ayuntamiento de Paterna continúa avanzando en la mejora de la movilidad urbana con la incorporación de dos nuevas paradas al servicio municipal de autobús gratuito y 100% eléctrico PaternaBus, una actuación que permitirá reforzar la conexión de la ciudad con Heron City, uno de los principales espacios de ocio, comercio y restauración del municipio.

Las nuevas paradas, correspondientes a la línea 3A, se han habilitado en la calle Sueca, a la altura del número 10 y frente al mismo, en el entorno de Heron City y del barrio de Mas del Rosari.

Esta ampliación permitirá mejorar el acceso tanto de los vecinos y vecinas de la zona como de las personas que visitan habitualmente este complejo, facilitando desplazamientos más cómodos, sostenibles y eficientes mediante transporte público.

Línea 3A

La línea 3A conecta actualmente Paterna con Terramelar y Lloma Llarga, por lo que la incorporación de estas nuevas paradas contribuye a reforzar la cobertura del servicio y a seguir acercando el transporte público municipal a los principales puntos de interés de la ciudad.

La Teniente Alcalde de Movilidad, Nuria Campos, ha señalado que “seguimos mejorando el servicio de autobús municipal para adaptarlo a las necesidades reales de la ciudadanía, facilitando los desplazamientos diarios y acercando el transporte público gratuito a espacios que registran una gran afluencia de personas”.

Asimismo, Campos ha subrayado que “con la ampliación de esta línea facilitamos que vecinos, vecinas y visitantes puedan desplazarse de forma más cómoda hasta una de las áreas de ocio de mayor actividad de Paterna, impulsando además un modelo de movilidad más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”.

Esta actuación se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento por una movilidad más accesible, moderna y sostenible, basada en el uso del transporte público gratuito y la reducción de emisiones contaminantes mediante una flota municipal 100% eléctrica.

Con esta mejora, Paterna sigue consolidando un modelo de ciudad que prioriza la movilidad sostenible, la accesibilidad y la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.