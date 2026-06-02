La piscina de verano de Burjassot abre sus puertas con novedades y precios sin cambios

La piscina de verano de Burjassot abrirá sus puertas en poco menos de quince días, para que los vecinos puedan refrescarse y disfrutar de sus baños estivales, al mismo precio que el año anterior. Y es que las instalaciones van a mantener el precio de las entradas, económico y asequible, para que todas las vecinas y los vecinos puedan aprovechar este servicio.

En estas semanas se han iniciado ya las labores de puesta a punto del recinto municipal que en esta temporada va a contar con novedades, como es la instalación de, aproximadamente, 37 nuevas parcelas, una zona de sombrillas y hamacas, la ampliación de la zona de sombra entre la piscina grande y la mediana y la renovación de la estructura de las parcelas próximas a la zona del bar.

Además, se está llevando a cabo el rejuntado de la piscina grande y de la mediana, por parte del personal de la Brigada Municipal de Obras, a la par que se ha cambiado la bomba de la piscina de chapoteo, la de los más peques de la casa, que este año contará también con una pequeña palmera de agua central que, de seguro, hace que las y los niños disfruten, a un más si cabe, de su baño.

El recinto incorpora una veintena de nuevas parcelas. / Ajuntament de Burjassot / LEV

Otras novedades y mejoras

Asimismo, como novedad también de este año, como se ha señalado, se va a contar con cerca de una veintena de parcelas que contarán con sombrilla y dos hamacas, con el objetivo de hacer todavía más agradable el tiempo de estancia en la piscina. A la hora de seleccionar las parcelas que dispongan de estos elementos, saldrá una sombrilla dibujada en la misma para facilitar al ciudadano, en todo lo posible, que pueda reservarla sin ningún problema.

A todas estas mejoras se une también el cambio de la grifería y la obra que se está realizando en el baño y vestuario masculino donde se va a mejorar la accesibilidad y se va a ganar en comodidad. En esta puesta a punto de la instalación está trabajando también, de manera muy activa, el alumnado trabajador de los Talleres de Empleo desarrollados en CEMEF, encargado de replantar el césped y de dejar las zonas verdes de la piscina en perfectas condiciones para el disfrute de sus usuarias y usuarios.

Por último, se han cambiado también los impulsores y los sumideros de la piscina mediana y se está procediendo también a pintar la instalación, incluida la puerta principal de entrada, para sanearla y darle una nueva imagen de cara a la temporada estival.

Con todas estas acciones, desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Burjassot, dirigida por Juan Gabriel Sánchez, de la mano de CEMEF, se quiere garantizar que la ciudadanía disfrute de su tiempo de ocio estival en la piscina de una manera agradable y cómoda.