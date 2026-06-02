La Plaça del Llibre llega a Catarroja para impulsar la recuperación cultural tras la dana

La Plaça del Llibre celebrará del 4 al 7 de junio una edición especial en Catarroja dentro del proyecto “Lectura para la recuperación”, una iniciativa impulsada por la Fundación FULL con el apoyo del Ministerio de Cultura para reforzar el papel de los libros y la lectura en los municipios afectados por la dana y contribuir a la recuperación del tejido cultural y social.

El encuentro literario, que se instalará frente al Ayuntamiento de Catarroja, en la avenida Camí Real, nace con el objetivo de poner en valor la creación literaria valenciana, visibilizar la importancia de la lectura y reivindicar su función como herramienta de reconstrucción emocional, cohesión comunitaria y recuperación del territorio.

Espacio abierto a toda la comarca

Desde la Fundación FULL destacan que esta edición especial representa una apuesta por las políticas culturales que consideran la lectura un derecho fundamental y un elemento clave para fortalecer la vida colectiva. La iniciativa pretende convertirse en un espacio abierto a toda la comarca de l’Horta Sud y a los municipios afectados por las inundaciones, reforzando la idea de la lectura como una red compartida capaz de conectar personas, instituciones y comunidades en momentos especialmente difíciles.

La presidenta de la Fundación FULL, Alicia Sellés, ha subrayado que “la cultura y la lectura no pueden quedar al margen de los procesos de recuperación” y ha defendido la necesidad de “reconstruir vínculos, imaginar futuros compartidos y garantizar el derecho de todas las personas a participar en la vida cultural”. Asimismo, ha reivindicado la importancia de contar con “un sector del libro fuerte, arraigado y sostenible, capaz de garantizar la diversidad cultural, la creación en valenciano y el acceso democrático a la lectura”.

Por su parte, la concejala de Cultura y Política Lingüística del Ayuntamiento de Catarroja, Dolors Gimeno, ha señalado que la llegada de la Plaça del Llibre al municipio supone “un reconocimiento al papel de la cultura como herramienta de cohesión social y de recuperación emocional”. “La lectura nos ayuda a comprender lo que hemos vivido, a preservar la memoria colectiva y también a imaginar el futuro”, ha afirmado.

"Sin cultura no hay reconstrucción posible"

Desde el Ministerio de Cultura, la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, ha reiterado el compromiso del Gobierno con los municipios afectados por la dana a través del Plan de Reconstrucción de la Cultura Valenciana. “Tenemos la certeza de que sin cultura no hay reconstrucción posible”, ha asegurado. Gálvez ha destacado además que la Plaça del Llibre sitúa a los lectores “en el centro de nuestra dignidad” y contribuye a afrontar el futuro desde la participación cultural.

Actividades centradas en la memoria y la recuperación

La programación incluirá diversas propuestas culturales y artísticas vinculadas a los procesos de recuperación tras la catástrofe. Entre ellas destaca la participación del artista Rafa Tormo, que presentará el proyecto de creación colaborativa contemporánea “IP37”, una iniciativa de reflexión artística sobre la vulnerabilidad del territorio, la transformación del paisaje y la reconstrucción de los espacios afectados.

Asimismo, se celebrará la lectura dramatizada “Voces para después de una dana”, producida por Mafalda Bellido, que reunirá textos de autores contemporáneos centrados en la memoria, la pérdida, los vínculos comunitarios y la recuperación emocional. Las piezas parten de testimonios reales recopilados por dramaturgos valencianos y fueron presentadas el pasado año en la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante.

La Plaça del Llibre mantendrá además su modelo de colaboración territorial, con la participación de agentes culturales, bibliotecas, administraciones públicas y entidades sociales, reforzando así el carácter comunitario y participativo del proyecto.

Como parte de esta edición especial, el artista Elías Taño, autor de la imagen gráfica de la Plaça del Llibre 2026, realizará un mural en la Biblioteca Ramon Guillem, en un gesto simbólico ligado a la reconstrucción cultural y comunitaria del municipio.