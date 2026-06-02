Polémica en Albal por una conferencia sobre 'Pancatalanisme' "subvencionada" con fondos públicos

Una conferencia sobre patrimonio en Albal ha levantado una polvareda de críticas de los partidos de izquierda. Tanto PSPV-PSOE como Compromís han expresado su indignación por los tintes ideológicos al comprobar el título de esta charla que se impartirá en la Escuela de Adultos hoy martes a las 19 horas, a cargo de Rafael Medina, y que habla del "Pancatalanisme, destructor del patrimoni valencià i anulació d'una identitat milenaria". El acto está organizado por la vicealcaldía, que dirige María José Hernández, de Avant Albal. Los dos partidos en la oposición han solicitado que se suspenda.

Síndic de Greuges y Antifraude

Desde Compromís advierten de que "este lenguaje de odio y agresividad no puede representar al Ayuntamiento de Albal" y han anunciado que presentarán una queja ante el Síndic de Greuges por el uso de recursos públicos municipales, desde la vicealcaldia que ocupa Avant Albal-Decidix, "para financiar una serie de charlas de contenido partidista".

"Estamos ante un uso flagrante de los recursos municipales para hacer propaganda y adoctrinamiento desde una institución pública pagada por todos", afirma Raúl Esteban, portavoz de Compromís. "Estas charlas no responden a ningún interés general: solo sirven para reproducir un discurso identitario y excluyente, atacar y difundir teorías lingüísticas e históricas que no tienen ningún aval académico", añade.

Otros contratos similares

No obstante la formación va más allá de una sola conferencia. Según explican, este ciclo se viene realizando desde octubre de 2025 con una frecuencia semanal o quincenal con conferencias relacionadas con la lengua valenciana, "contratando de forma reiterada el mismo formador," vinculado a la entidad IEV, para impartir estas sesiones. El coste conocido hasta ahora se acerca a los 3.000 euros, "repartido en varias facturas separadas en lugar de una única contratación", como señalan

Compromís ha solicitado en varias ocasiones al equipo de gobierno la información sobre estos contratos. Según el grupo, la documentación recibida ha sido incompleta y entregada fuera de los plazos que marca la ley. Además," los contratos no aparecen actualizados en el portal de contratación del sector público, donde tendrían que estar publicados y a disposición de cualquier ciudadano". Estas dos circunstancias impiden conocer el detalle real de las contrataciones y "hacen temer que el coste total de las actividades supero la cifra conocida hasta el momento".

Posible conflicto de intereses

Junto a las irregularidades administrativas, Compromís advierte de un posible conflicto de intereses: habría un vínculo entre miembros de Avant Albal-Decidix y la entidad contratada, IEV, una circunstancia que el equipo de gobierno no ha aclarado y que, de confirmarse, comprometería la imparcialidad de la contratación.

Por todo ello, el grupo no descarta llevar el caso también ante la Agencia Valenciana Antifraude, para que sean los organismos de control competentes los que aclaren la situación y depuran, si procede, las responsabilidades correspondientes.

"Hacen falta muchas explicaciones. Desde Compromís exigiremos que se dé cuenta de cada euro gastado y que se ponga fin a este abuso de Avant Albal, con la aprobación de un PP y un Vox que callan para poder continuar gobernando", comenta Esteban.

"Malgastar dinero público"

Los socialistas han criticado que el alcalde popular, José Miguel Ferris, consienta que su socia de gobierno, Hernández, "malgaste el dinero del ayuntamiento en discursos secesionistas del valenciano", mientras las calles e instalaciones "están pendientes de reparaciones por la dana". En esta línea advierten de que este ciclo de conferencias ideológicas "está subvencionado con dinero público" y se preguntan que pasaría si se programara una charla que pusiera en duda la monarquía.

"Las instituciones no están para adoctrinar en una u otra dirección, están para gestionar, solucionar problemas y respetar la pluralidad de los vecinos. Transparencia, expedientes públicos y explicaciones, eso es lo mínimo exigible", señalan.