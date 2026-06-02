Puçol avanza con nuevas inversiones en accesibilidad, movilidad y espacios públicos

Puçol vive uno de los mayores impulsos de inversión pública de los últimos años gracias a una planificación municipal centrada en la modernización urbana, la mejora de las infraestructuras y la recuperación de espacios públicos estratégicos. El municipio continúa avanzando con una amplia batería de actuaciones que marcarán el desarrollo urbano, la movilidad y los servicios públicos durante los próximos meses.

Entre las actuaciones ya finalizadas destaca la remodelación integral de la calle San Juan, ejecutada dentro del Plan Edil, donde se ha renovado completamente el pavimento y la red de agua potable, además de contemplarse una reorganización del tráfico para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.

Obras de remodelación integral en la calle San Juan, donde se ha renovado el pavimento y la red de agua potable. / ED

Nuevas actuaciones

En las próximas semanas comenzarán las obras de accesibilidad de la avenida Hostalets, mientras el Ayuntamiento ultima las contrataciones para los asfaltados de Altamira, Els Ports y zonas colindantes.

También avanzan las actuaciones en la zona de la playa, donde ya ha finalizado la instalación de iluminación de la pista multideporte y en breves se realizará la adecuación del parking. Esta actuación permitirá mejorar las plazas de parking en la playa tanto a vecinos como a visitantes, mejorando además la movilidad y los servicios en uno de los principales espacios de ocio del municipio.

Entre los proyectos más reivindicados por la ciudadanía destacan la futura rotonda entre Camí Lliria y Magraners y el reasfaltado integral del Camí Lliria, dos actuaciones destinadas a mejorar la seguridad vial y descongestionar el tráfico. Además, el Ayuntamiento prevé instalar durante los próximos meses nuevas pantallas digitáles informativas para mejorar la comunicación municipal y ofrecer información de interés en tiempo real a la ciudadanía.

Un municipio más moderno

Asimismo, en junio comenzarán las obras del colector de la avenida Valencia y el revestimiento del túnel de esta misma vía, actuaciones incluidas también dentro del Plan Edil. A ello se suman las obras del albergue y la futura zona multiaventura de La Costera, proyectos financiados con fondos europeos PSTD que reforzarán el potencial turístico, deportivo y medioambiental de Puçol, con el fin de desestacionalizar el turismo.

Con esta importante batería de actuaciones, Puçol continúa dando pasos firmes hacia un modelo de municipio más moderno, accesible y preparado para responder a las necesidades actuales y futuras de sus vecinos.