El Real Monasterio de El Puig se ilumina de noche para potenciar su atractivo turístico

El Real Monasterio de Santa María del Puig, declarado Monumento Nacional, lucirá una nueva iluminación exterior que realzará el atractivo de su fachada por la noche. La iniciativa parte del Ayuntamiento de El Puig, está financiada por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation EU, y se enmarca en las actuaciones impulsadas para reforzar el atractivo patrimonial, turístico y urbano del centro histórico de la localidad.

La intervención prevé la instalación de un nuevo sistema de iluminación en las fachadas exteriores y los torreones del Monasterio, con una especial atención a los principales elementos arquitectónicos del conjunto: la entrada principal y la escalinata, el campanario, las torres laterales y el acceso secundario de la fachada este. El resto de la fachada contará con una iluminación más tenue, pensada para realzar el volumen del edificio sin alterar su percepción ni generar una presencia excesiva.

La nueva iluminación utilizará tecnología LED, luz cálida de 2700 K y sistemas de control del haz lumínico para evitar la luz intrusa o molesta. El objetivo es crear una escena nocturna respetuosa con el monumento, que permita apreciar mejor las formas, relieves y puntos singulares del edificio, con un consumo más eficiente y una integración más cuidada en el entorno.

Los trabajos de instalación de la nueva iluminación. / A. P. / LEV

Otras actuaciones

La actuación incluye también la sustitución o adaptación de algunos puntos de luz existentes, la instalación de proyectores orientables, luminarias lineales y nuevos elementos de soporte en determinadas zonas. En la fachada sur, el proyecto prevé una solución específica con luminarias empotradas en el suelo, que permitirá reducir elementos verticales y dejar una visión más limpia del espacio, favoreciendo también su uso para actos, conciertos y actividades.

Seguimiento arqueológico

Dado que las obras se desarrollan en el entorno de protección del Bien de Interés Cultural del Real Monasterio y dentro del núcleo histórico de El Puig, los trabajos contarán con seguimiento y control arqueológico. Este dispositivo permitirá supervisar las actuaciones que puedan afectar al subsuelo y garantizar que cualquier posible resto patrimonial sea identificado, documentado y tratado de acuerdo con los criterios técnicos correspondientes.

El alcalde de El Puig, Marc Oriola, ha destacado que “esta actuación permitirá mirar el Monasterio de otra manera, también de noche, y reforzar su papel como gran referente patrimonial e identitario de nuestro pueblo”. Según ha señalado, “no se trata solo de iluminar un edificio, sino de cuidarlo, hacerlo más visible y poner en valor todo lo que representa para El Puig”.

Desde el Ayuntamiento se ha remarcado también que el proyecto combina la mejora estética con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y respeto al patrimonio. “La nueva iluminación está pensada para destacar el monumento sin invadirlo, con una luz más controlada, más eficiente y más coherente con el entorno histórico”, han explicado fuentes municipales.

Con el inicio de estas obras, El Puig da un nuevo paso en la recuperación, mejora y proyección de su patrimonio histórico, aprovechando los fondos europeos Next Generation EU para impulsar actuaciones que refuercen la calidad urbana, el turismo cultural y el orgullo colectivo en torno a uno de los espacios más representativos del municipio.