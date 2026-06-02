Torrent aprueba la ampliación del Centro Social Encarna Borrás con una inversión de 159.046 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado el proyecto básico y de ejecución de ampliación del Centro Social, en funcionamiento, Encarna Borrás, ubicado en la calle Germanies, una actuación que permitirá reforzar la atención social de proximidad, mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y ofrecer un servicio más eficiente, accesible y cercano a los vecinos de la ciudad. El proyecto cuenta con un presupuesto de 159.046,95 euros y un plazo estimado de ejecución de cinco meses.

La intervención supone la adecuación y ampliación de una zona anexa al actual centro social para incorporar nuevos espacios destinados a la atención de usuarios, reuniones técnicas y coordinación de equipos, respondiendo así al crecimiento de las necesidades sociales y a la evolución de los servicios municipales de bienestar social. El proyecto cuenta con la financiación de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, dentro de las ayudas destinadas a inversiones en equipamientos sociales.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en su compromiso de fortalecer la red municipal de servicios sociales y acercar la atención a los ciudadanos, dotando a los profesionales de mejores instalaciones para desarrollar su labor diaria y garantizando espacios adecuados para una atención personalizada y de calidad.

Más espacio para atender mejor a las personas

La ampliación permitirá incorporar nuevos despachos de atención profesional, una sala de reuniones, un espacio office, un local técnico y una nueva zona de acceso, completando las necesidades planteadas por el Departamento de Servicios Sociales y optimizando el funcionamiento del centro.

Uno de los espacios del Centro Social Encarna Borrás. / A. T. / LEV

Uno de los principales objetivos de la actuación es mejorar la privacidad y confidencialidad en la atención a las personas usuarias. Los nuevos espacios permitirán que las entrevistas e intervenciones sociales se desarrollen en entornos más adecuados, favoreciendo una atención individualizada y respetuosa con la intimidad de cada ciudadano. Además, las instalaciones estarán plenamente adaptadas para garantizar la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos.

La actuación se desarrollará sobre una superficie aproximada de 116 metros cuadrados en la planta baja del inmueble y permitirá completar la ocupación de todo el espacio destinado al centro social.

Una apuesta por unos servicios sociales más cercanos y eficaces

El Centro Social Encarna Borrás forma parte de la red de atención primaria de servicios sociales de Torrent, un sistema fundamental para detectar situaciones de vulnerabilidad, acompañar a las familias, atender necesidades sociales y promover la inclusión y la autonomía personal.

El centro fue inaugurado en octubre de 2024 como un nuevo recurso destinado a acercar los servicios sociales a los barrios del Ensanche, Parc Central y El Vedat, contribuyendo a mejorar la proximidad de la atención y a reforzar la capacidad asistencial municipal.

La ampliación aprobada permitirá adaptar el equipamiento a las exigencias actuales derivadas del crecimiento de la actividad y de la evolución de los servicios sociales, reforzando la capacidad de respuesta municipal ante las necesidades de la población y mejorando la coordinación de los equipos profesionales.

Asimismo, la actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora continua de los equipamientos públicos y de fortalecimiento de los recursos destinados a las políticas sociales, uno de los pilares fundamentales de la acción de gobierno.

La zona para la atención a los usuarios del centro. / A. T. / LEV

Inversión para mejorar la calidad de la atención

La aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local supone un nuevo paso para hacer realidad una actuación que permitirá modernizar y ampliar un equipamiento esencial para la atención a las personas, mejorando tanto las condiciones de prestación del servicio como la experiencia de los ciudadanos que recurren a él.

La alcaldesa Amparo Folgado ha manifestado que “la ampliación del Centro Social Encarna Borrás es una inversión en personas. Estamos mejorando un recurso esencial para que nuestros profesionales puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones y para que los vecinos reciban una atención más cercana, más humana y más eficaz”.

Folgado ha destacado además que “los servicios sociales son una de las puertas de entrada más importantes a la ayuda pública y debemos garantizar que quienes acuden a ellos encuentren espacios adecuados, accesibles y preparados para dar respuesta a sus necesidades”.

Asímismo, la alcaldesa ha declarado que “Seguimos trabajando para modernizar los equipamientos municipales y reforzar aquellos servicios que tienen una incidencia directa en la calidad de vida de nuestros vecinos”.

El concejal de Urbanismo ha subrayado que “con esta actuación damos respuesta a una necesidad real planteada por el área de Servicios Sociales, adaptando un espacio municipal para ampliar un equipamiento moderno, accesible y plenamente funcional, que presta una labor fundamental en la ciudad”.

Por su parte el concejal de Servicios Sociales, Arturo García ha explicado que “la ampliación del Centro Social Encarna Borrás nos permitirá disponer de más espacios de atención individualizada, garantizando una mayor confidencialidad y calidad en las intervenciones, mejorando la organización de los equipos profesionales y reforzando una red de servicios sociales moderna, cercana y preparada para atender las necesidades actuales y futuras de nuestros vecinos."