Torrent inicia la poda y cepillado de palmeras para garantizar la salud del arbolado urbano

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la empresa municipal Nous Espais Torrent, ha iniciado los trabajos de poda y cepillado de los troncos de las palmeras situadas en las calles Músico Mariano Puig Yago y Canónigo Gisbert. Estas labores forman parte del plan de mantenimiento y conservación del arbolado urbano que el consistorio desarrolla de manera continuada para garantizar el buen estado de los ejemplares y la seguridad de los espacios públicos.

Los trabajos están siendo ejecutados por una empresa especializada en el mantenimiento de palmeras, que cuenta con personal cualificado y los medios técnicos necesarios para realizar estas actuaciones siguiendo criterios profesionales y de seguridad.

Detalle de la actuación que se está realizando. / A. T. / LEV

El concejal de Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha destacado que “estas actuaciones son fundamentales para conservar el patrimonio vegetal de Torrent en las mejores condiciones posibles. No solo mejoran la imagen de nuestras calles y jardines, sino que permiten comprobar el estado de salud de cada ejemplar y actuar de manera preventiva ante posibles problemas y evitar plagas”.

Trabjos de poda

La limpieza y saneamiento de los troncos de las palmeras permite eliminar restos vegetales secos y otros elementos acumulados que pueden favorecer la aparición de plagas, hongos o enfermedades. Además, estas labores contribuyen a reducir riesgos para peatones y vehículos, mejoran el aspecto ornamental de las zonas verdes y facilitan la inspección técnica de cada palmera para detectar posibles incidencias de forma temprana. Diversos especialistas en arboricultura y mantenimiento de palmeras coinciden en que estas actuaciones ayudan a prevenir problemas fitosanitarios.

Gozalvo ha señalado asimismo que “durante estos trabajos se realiza una revisión visual detallada de cada palmera, lo que nos permite conocer su estado sanitario y planificar futuras actuaciones de conservación cuando sean necesarias. El objetivo es mantener un arbolado urbano saludable, seguro y en las mejores condiciones para los vecinos”.

Dos operarios trabajan en una palmera. / A. T. / LEV

Esta actuación da continuidad a los trabajos realizados el pasado año en la calle Padre Méndez, donde se llevó a cabo la limpieza de los troncos de todas las palmeras existentes en esta vía. Una vez concluyan las labores en las calles Músico Mariano Puig Yago y Canónigo Gisbert, la empresa contratada por Nous Espais continuará progresivamente con la poda del resto de palmeras distribuidas por toda la ciudad.

Con este plan de mantenimiento, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con la conservación y mejora de las zonas verdes municipales, garantizando el adecuado cuidado de uno de los elementos vegetales más representativos del paisaje urbano torrentino.