Alaquàs vuelve a reclamar la ejecución prioritaria de la Línea 14 de Metrovalencia

El pleno de la corporación municipal de Alaquàs aprobó, con el voto a favor de todos los grupos políticos, una moción presentada por el PSPV-PSOE para reclamar la mejora real del transporte público y la ejecución prioritaria de la línea 14 de Metrovalència.

El alcalde de Alaquàs, Toni Saura, ha mostrado su satisfacción por la unanimidad de esta moción “puesto que la mejora del transporte público es una necesidad territorial objetiva independientemente del color político y esta moción defiende la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”. El primer edil ha destacado que “el problema de movilidad de Alaquàs no se resuelve con declaraciones institucionales ni con proyectos provisionales concebidos para reducir costes políticos. Necesita una estrategia real, calendaritzada, financiada y ejecutable”.

Acuerdos de la moción

A través de esta moción, el Ayuntamiento de Alaquàs insta al Consell de la Generalitat Valenciana a confirmar antes del 31 de diciembre de 2026, públicamente y por escrito, el mantenimiento íntegro del proyecto de la línea 14 de Metrovalència así como exigir a la Consellería de Medio Ambiente, Infraestrectures y Territorio que informo en detalle sobre el estado en que se encuentra el proyecto.

Con este acuerdo se quiere reclamar también la inclusión de partidas presupuestarias en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para iniciar de manera efectiva la redacción definitiva y ejecución de la Línea 14 y garantizar que cualquier actuación complementaria basada en sistemas BRT o plataformas reservadas de autobús sea compatible con el desarrollo posterior de la infraestructura ferroviaria y no suponga la sustitución ni paralización del proyecto del metro.

Se pregunta también la mejora inmediata del servicio de transporte público actual que presta servicio en Alaquàs, especialmente mediante incremento de frecuencias de autobuses metropolitanos, mejora de las conexiones con València y los municipios del entorno, ampliación de horarios nocturnos y de fin de semana y la mejora de la coordinación tarifaria e intermodal.