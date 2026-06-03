Alfafar impulsa la economía circular con una taller para transformar residuos orgánicos en compost

Transformar los residuos orgánicos generados en las casas en compost. Este es el objetivo de un taller práctico organizado por el Ayuntamiento de Alfafar y dirigido a la ciudadanía, con el fin de reducir los restos que se producen en el ámbito del hogar y potenciar la economía circular.

Durante la sesión del taller de compostaje, las personas asistentes han conocido los principios básicos, qué residuos pueden incorporarse al compostador, cómo mantener el equilibrio entre materia seca y húmeda, y qué pautas seguir para obtener un compost de calidad, evitando malos olores o problemas de mantenimiento.

Además de la formación práctica, las personas participantes se han llevado un kit completo de compostaje doméstico, con el objetivo de que puedan comenzar a compostar en sus propios hogares y contribuir así a la reducción de la fracción orgánica que se deposita en los contenedores municipales.

Los participantes en el taller de compostaje. / A. A. / LEV

Educación ambiental

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Alfafar con la educación ambiental, la economía circular y la mejora de la gestión de los residuos municipales, promoviendo hábitos sostenibles que permiten reducir la cantidad de residuos generados y aprovechar la materia orgánica como recurso.

El compostaje doméstico permite, además, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, al evitar que una parte importante de los residuos orgánicos acabe en vertedero y favorecer su transformación en un recurso útil para el suelo.

Asimismo, las personas que participen en el programa y realicen compostaje doméstico podrán acogerse a la reducción del 20 % en la tasa municipal de residuos de Alfafar, conforme a las condiciones establecidas para este beneficio.

Con este tipo de actuaciones, el ayuntamiento continúa impulsando medidas de sensibilización ambiental que facilitan la participación ciudadana en la mejora del entorno urbano y en la lucha contra el cambio climático, fomentando una gestión más responsable y sostenible de los residuos desde el ámbito doméstico.