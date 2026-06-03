Catarroja acuerda con las escuelas Infantiles estudiar una línea de ayudas para la educación de 0-2 años

La mesa de trabajo convocada por el Ayuntamiento de Catarroja con representantes de la agrupación de Escuelas Infantiles y familias para atender sus demandas respecto a la cobertura de ayudas municipales para la educación de 0 a 2 años y la escuela de verano ha dado sus primeros frutos.

Desde el consistorio han explicado que la "intención municipal desde hace tiempo ha sido estudiar cómo abordar estos asuntos poniendo por delante el interés de las familias", aunque advierten de que la convocatoria de subvenciones de este año "incorpora más límites que en ejercicios anteriores y, además, existe la duda de si puede haber solapamiento con otras ayudas o competencias que Conselleria entiende dentro de su propio ámbito".

En este sentido puntualizan que el problema "no está tanto en la voluntad política de hacerlo como en encontrar una fórmula que sea viable y defendible desde el punto de vista jurídico y técnico". Por el momento y según fuentes municipales "se está todavía en una fase de estudio y elaborando informes necesarios, así como validación, por lo que no hay por el momento una decisión cerrada ni una propuesta definitiva encima de la mesa".

Otros puntos de la reunión

También se trataron los requisitos que tendrían que cumplir los centros, de la necesidad de unificar condiciones, de cómo afectaría la renta a la adjudicación de plazas y de la documentación que sería necesaria para poder avanzar. Además, el Ayuntamiento ha pedido a las escoletas datos concretos de previsión de alumnado para seguir haciendo cálculos y ver qué margen real podría existir.

La posición municipal en la reunión ha sido bastante clara. "Hay voluntad de buscar una salida a una necesidad real de conciliación, especialmente en una etapa tan sensible y costosa como la de 0 a 2 años, pero no se quiere generar una expectativa cerrada hasta no saber si esa vía se puede sostener jurídica y técnicamente". "Preferimos hacer las cosas bien para poder garantizar que las familias cuenten con más recursos antes que hacer anuncios", concluyen las mismas fuentes.