El Centro de Información Juvenil de Torrent lanza una programación de verano con talleres creativos y multiaventura

Creatividad, diversión, formación y aventura se dan cita este verano gracias al Centro de Información Juvenil (CIJ) de Torrent en una completa programación de actividades dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años, con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio educativo, creativo y saludable durante las vacaciones escolares.

Para ello, el CIJ pone a disposición de los adolescentes una variada oferta de talleres y cursos formativos a través de los cuales podrán desarrollar nuevas habilidades, compartir experiencias con personas de su edad y aprovechar el tiempo libre de forma activa y participativa.

Diferentes talleres en las instalaciones del CIJ

La programación ofrece propuestas para todos los gustos, combinando creatividad, comunicación, tecnología y expresión artística. Entre las propuestas destaca el taller de creación de escape rooms y juegos de lógica, una actividad que permitirá a los participantes adentrarse en el diseño de retos, enigmas y dinámicas de ingenio, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de resolución de problemas.

Por otro lado, cabe destacar el taller de iniciación a la lengua de signos, una oportunidad para descubrir una nueva forma de comunicación y adquirir recursos para desenvolverse en situaciones cotidianas con personas sordomudas. Asimismo, los jóvenes podrán adentrarse en el mundo audiovisual a través del taller "Cine: Cápsula del tiempo", donde conocerán de forma práctica todas las fases de creación de un cortometraje, desde la preparación del rodaje hasta la edición final.

Continuando con la oferta del CIJ, la innovación y la tecnología tendrán un papel protagonista con el taller de creación e impresión 3D, donde los participantes descubrirán todo el proceso de diseño y fabricación de piezas mediante impresoras tridimensionales. Por su parte, el taller de máscaras geométricas ofrecerá una experiencia artística y manual en la que los jóvenes podrán construir y personalizar sorprendentes creaciones inspiradas en el universo del cine o los videojuegos utilizando plantillas de papercraft.

La oferta se completa con un taller de escritura creativa dirigido a quienes disfrutan inventando historias o sienten interés por disciplinas como la literatura, el guion o el diseño de videojuegos, aprendiendo técnicas y herramientas para desarrollar su imaginación y capacidad narrativa. También habrá espacio para las artes visuales con el taller de ilustración de personajes, una actividad accesible para todos los niveles que permitirá crear personajes y criaturas propias a partir de sencillas técnicas de dibujo.

Viaje multiaventura en las Hoces del Cabriel

Como complemento a la oferta de talleres, el CIJ de Torrent ha organizado un viaje de verano multiaventura en las Hoces del Cabriel del 13 al 16 de julio. Durante cuatro días, los participantes podrán disfrutar de actividades como piragüismo, paddle surf, rafting, circuitos de cuerdas, tirolinas, orientación y senderismo en un entorno natural privilegiado, mientras se fomentan valores como la autonomía, la convivencia y el respeto por el medio ambiente.

Formación para jóvenes

Junto a las actividades lúdicas y creativas, el CIJ de Torrent mantiene su apuesta por la formación juvenil con una completa oferta de cursos orientados al desarrollo de competencias personales y profesionales. Entre las propuestas programadas destacan los cursos de actuación en situaciones de emergencia y soporte vital básico, que proporcionan conocimientos fundamentales para responder ante incidencias y primeros auxilios. Asimismo, se impartirán acciones formativas dirigidas a quienes desean iniciarse en el ámbito de la educación no formal y el tiempo libre, como los cursos de premonitor y de monitor de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, además de una formación específica sobre recursos y herramientas para monitores de comedor escolar. Estas iniciativas permiten a los jóvenes adquirir habilidades prácticas, mejorar su empleabilidad y acercarse a futuras oportunidades de voluntariado y trabajo en el ámbito socioeducativo.

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Torrent, Santiago Calatayud, ha destacado que esta programación pretende “ofrecer espacios de encuentro, aprendizaje y diversión durante el periodo estival, favoreciendo la participación juvenil y promoviendo un ocio saludable y enriquecedor”. En la misma línea, Santiago Calatayud ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Torrent “seguimos apostando por una oferta juvenil diversa e innovadora, capaz de adaptarse a los intereses de los jóvenes de hoy. Las actividades que ofrece el CIJ combinan formación, cultura, tecnología, comunicación, arte y aventura para que cada joven de nuestra ciudad encuentre propuestas que conecten con sus inquietudes”.

Además, el concejal de Juventud ha querido animar a los jóvenes de Torrent a aprovechar estas actividades como una oportunidad para salir de la rutina del ocio frente a las pantallas: “Es importante encontrar espacios para compartir experiencias, hacer amigos, desarrollar nuevas habilidades y disfrutar de actividades reales, dinámicas y enriquecedoras. Hay un mundo apasionante más allá de la consola, el móvil o el ordenador, y este programa está pensado precisamente para que nuestros jóvenes lo descubran”, ha insistido Santiago Calatayud.