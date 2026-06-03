Inclusión
Burjassot instala pictogramas en los comercios para mejorar la accesibilidad universal
La iniciativa municipal, impulsada por la Concejalía de Educación, busca crear un municipio más inclusivo y adaptado a las necesidades de ciudadanos y visitantes
El Ayuntamiento de Burjassot ha empezado a poner en las fachadas de los comercios del municipio los pictogramas que representan a cada uno de ellos con el objetivo de seguir construyendo un municipio accesible y adaptado a las necesidades de su ciudadanía. La respuesta ha sido muy buena y los comercios han querido unirse a esta nueva iniciativa inclusiva y de mejora de la accesibilidad para la ciudadanía y las y los visitantes del municipio.
Esta campaña de señalización de los comercios locales, impulsada desde la Concejalía de Educación, dirigida por Manuela Carrero, tiene como objetivo ayudar a las personas con cualquier tipo de dificultad de accesibilidad a identificar el comercio o servicio al que van a acceder de una manera fácil y sin dificultades. El fin de la colocación de los citados pictogramas es ofrecer una información visual, accesible y universalmente comprensible, haciendo de Burjassot un municipio inclusivo para todas y todos sus habitantes.
"Una ciudad para todas las personas"
En esta fase del proyecto, tras informar a los comercios, se van a ubicar 180 pictogramas, dentro de la campaña Una ciudad para todas las personas que busca facilitar la comunicación y la orientación a las personas con dificultades cognitivas en los espacios públicos y privados del municipio.
Esta iniciativa está respaldada por el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARAASAC), creador de los pictogramas y cuyos dibujos son, en la actualidad, los estándares más utilizados por la comunidad educativa. Tras la colocación de los mismos, Burjassot estará dentro del mapa de municipios inclusivos de la entidad aragonesa.
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