Empresas del Parque Tecnológico de Paterna exploran el autoconsumo energético para ahorrar costes

El Centro Municipal de Servicios Empresariales del Parque Tecnológico de Paterna ha sido escenario de un encuentro en el que una veintena de representantes de empresas, entidades y vecinos del entorno del parque empresarial han abordado oportunidades vinculadas al autoconsumo energético individual o compartido.

La jornada ha servido para poner sobre la mesa una realidad cada vez más habitual dentro de las áreas empresariales: existen compañías que cuentan con excedentes de energía generada mediante sus propias instalaciones fotovoltaicas y otras que, bien por imposibilidad de instalación o por el espacio limitado en sus cubiertas, necesitan un mayor suministro energético.

Ante esta situación, la EGM trabaja ya en la creación de un grupo de trabajo que permita conectar necesidades y oportunidades, facilitando acuerdos entre empresas para optimizar el aprovechamiento de las instalaciones existentes. De este modo se persigue avanzar hacia un modelo más sostenible y generar importantes ahorros económicos para las compañías implicadas.

La gerente de la EGM, Manuela Pedraza, condujo este nuevo encuentro en el que el objetivo no era tanto volver a explicar las ventajas del autoconsumo, una línea en la que la entidad lleva años trabajando, sino resolver dudas concretas y favorecer posibles colaboraciones entre empresas. Como expertos asesores participaron Pedro Fresco, director general de AVAESEN y Carlos Seguí, project manager. También lo hicieron Borja Pallás, director de operaciones de Senda y experto en comunidades energéticas y Ximo Masip, cofundador de IMPACTE, empresa responsable del desarrollo del mapa solar del Parc Tecnològic.

Casos reales y respuestas a dudas concretas

Durante el encuentro se analizaron diferentes casos prácticos relacionados con el ahorro energético y las posibilidades del autoconsumo compartido, estudiando cuándo puede resultar más eficiente una solución individual y cuándo es preferible apostar por fórmulas colectivas. Los expertos resolvieron cuestiones relacionadas con el aprovechamiento de excedentes energéticos, el retorno de las inversiones y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para reducir costes eléctricos.

Los participantes en la mesa contestan a las dudas de los asistentes. / P. T. / LEV

Desde Avaesen recordaron además que el momento es especialmente favorable debido a la próxima publicación de ayudas del IVACE+i, subvenciones que permitirán abaratar notablemente la puesta en marcha de este tipo de instalaciones.

Asimismo, durante la sesión se mostró el mapa solar del Parque Tecnológico, disponible a través de la web de la propia EGM (ptvalencia.es), una herramienta que permite a las empresas conocer de forma inmediata el potencial de sus cubiertas, las placas solares óptimas que pueden instalar, la potencia estimada que podrían generar y el periodo aproximado de retorno de la inversión.

Apoyo en la gestión de Certificados de Ahorro Energético, CAEs

Además, se recordó que desde la web de la EGM se pone a disposición de las empresas una plataforma de gestión de CAES (Certificados de Ahorro Energético), incentivos que suponen un importante ahorro para aquellas empresas que acometan mejoras de eficiencia energética en sus instalaciones.

Esta aplicación financiada por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo (INENT2 2026) cuenta además acompañamiento técnico especializado que supervisa todo el proceso. La plataforma de Caes está. Su puesta en marcha se incluye en las ayudas para apoyar actuaciones desarrolladas por entidades gestoras de áreas industriales de la Comunitat Valenciana que impulsan la modernización y la mejora de la gestión de estas infraestructuras industriales.