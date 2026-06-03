Finalizan los talleres de formación para familias de alumnado con altas capacidades en Burjassot

El Ayuntamiento de Burjassot, desde la concejalía de Educación que dirige Manuela Carrero, ha finalizado recientemente los talleres de formación dirigidos a familias de alumnado con altas capacidades. La iniciativa se ha desarrollado en el marco de la Escuela de Formación del PROFAM, el Programa de Orientación Familiar Municipal.

Las sesiones comenzaron en noviembre de 2025 y se han llevado a cabo durante seis meses en el Centro Socioeducativo Díaz-Pintado. El objetivo de estos talleres ha sido ofrecer a las familias información especializada y herramientas prácticas para acompañar mejor a sus hijos o hijas, tanto desde el punto de vista emocional como educativo. La formación ha combinado contenidos teóricos con ejercicios prácticos y vivenciales, facilitando un espacio de aprendizaje y orientación para las familias participantes.

Coordinación

La iniciativa se ha desarrollado en coordinación con la Asociación AVAST, entidad especializada en la atención integral de las altas capacidades. Los talleres han contado con la participación de Luz Bueno, psicóloga, coordinadora y ponente en formación certificada por la conselleria, y de Cristina Bonet, psicóloga clínica, cofundadora de AVAST y colaboradora de la entidad desde su creación. Ambas profesionales cuentan con una amplia trayectoria en la evaluación y orientación de niños, niñas y jóvenes con altas capacidades, así como en el acompañamiento a sus familias.