Foios recauda más de 2.250 euros en su reto ciclista de 24 horas contra el cáncer de mama metastásico

Foios ha vuelto a demostrar su lado más solidario. Durante todo el fin de semana, un grupo de ciclistas ha recorrido sin descanso las calles y caminos del término municipal durante 24 horas consecutivas con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama metastásico y dar visibilidad a la realidad que viven las personas afectadas por esta enfermedad.

La iniciativa, que este año ha celebrado su tercera edición, ha sido impulsada por el Club Ciclista de Foios junto a su presidente, Ángel Lerma, y el deportista multidisciplinar Carlos Ruiz, contando además con el apoyo del Ayuntamiento de Foios y la implicación de numerosos vecinos y vecinas.

Durante 24 horas

El reto deportivo arrancó el sábado al mediodía desde la Casa dels Artillers y concluyó 24 horas después en la Alameda, tras completar un recorrido continuado por el municipio. Durante la jornada, los participantes estuvieron acompañados por familiares, amigos y numerosos vecinos que se acercaron para animar y colaborar con la causa.

La concejala de Deportes, Emma García, ya destacaba antes del evento la importancia de esta iniciativa para el municipio. “Este reto es para Foios muy importante porque tiene una participación en todos los sentidos muy grande, desde los ciclistas que participan, los que acompañan, los que aplauden y animan y los que colaboran; todo Foios se vuelca”, señalaba.

La actividad no solo ha tenido un marcado carácter deportivo, sino también social y divulgativo. A lo largo del fin de semana se desarrollaron diferentes actividades paralelas, entre ellas actuaciones musicales, exhibiciones deportivas, talleres y charlas relacionadas con la salud y el bienestar, generando un ambiente de convivencia y solidaridad en torno a una causa común.

Un grupo de ciclistas pedalea por Foios durante 24 horas en favor de la investigación del cáncer de mama metastático. / A. Foios

Gran respuesta ciudadana

Uno de los aspectos más destacados del evento ha sido la respuesta ciudadana. Gracias a la rifa solidaria organizada durante la jornada se han recaudado más de 2.250 euros, una cantidad que se destinará a la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) para apoyar la investigación de esta enfermedad.

Desde la organización han agradecido la implicación de todas las personas, entidades y comercios que han colaborado para hacer posible una nueva edición de este reto solidario, que se ha consolidado como una de las iniciativas benéficas más destacadas del calendario local.

Donaciones todavía abiertas

Además, quienes todavía deseen colaborar pueden seguir realizando aportaciones económicas a través de la campaña habilitada en la plataforma Mi Grano de Arena, cuyos fondos se destinarán íntegramente a la investigación y apoyo a las personas afectadas por cáncer de mama metastásico.