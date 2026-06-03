La Fundación Princesa de Girona presenta el impacto de su plan para jóvenes afectados por la dana en Valencia

La Fundación Princesa de Girona presentará este jueves 4 de junio la memoria de impacto del Plan Especial de Intervención para Jóvenes de Valencia, una iniciativa impulsada tras la dana con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del ecosistema joven en los municipios afectados.

El acto servirá para compartir el impacto del plan desarrollado durante el último año y medio, con foco en cuatro grandes ámbitos de actuación: educación, emprendimiento joven, salud y bienestar emocional, y visibilidad del talento joven.

Durante el encuentro con medios se darán a conocer los principales resultados del proyecto en sus diferentes líneas de acción, así como los datos de impacto social de las distintas iniciativas impulsadas. Además, se presentará un Libro Blanco elaborado por un grupo de jóvenes del colectivo «Generación por Valencia» (GxVLC), que han entrevistado a 150 personas para recoger, en esta guía, los aprendizajes y propuestas ante futuras emergencias naturales.

También se pondrá de manifiesto el legado comunitario del plan, que incluye la puesta en marcha de La Casa Oberta, el nuevo espacio de encuentro y activación social en Benetússer que acogerá el evento. La remodelación del espacio y su puesta en marcha posterior es una iniciativa de la Fundació Horta Sud con la Fundación Princesa de Girona.

La jornada contará con la participación de representantes institucionales, entidades colaboradoras, responsables del proyecto y testimonios de jóvenes y organizaciones implicadas.

Impulso del talento joven

El Plan Especial de Intervención para Jóvenes de Valencia nació con el propósito de impulsar el talento joven en los municipios afectados por la dana, promoviendo su desarrollo profesional, competencial y emocional, y situando a los propios jóvenes como protagonistas del proceso de reconstrucción. A través de la escucha activa, la recogida de propuestas y la creación de oportunidades de transformación social, el programa ha articulado una respuesta integral basada en cuatro líneas de actuación.

Educación y apoyo comunitario

En el ámbito educativo, más de 20 jóvenes docentes voluntarios, procedentes de distintos puntos de España, acompañaron al alumnado en las aulas durante cinco meses en 18 centros educativos. También se realizó una entrega solidaria de más de productos escolares en los centros CEIP Rosa Serrano y CEIP Ausiàs March de Paiporta, en colaboración con la Asociación del Sector de la Papelería. Además, siete centros educativos han diseñado iniciativas de Aprendizaje Servicio orientadas a mejorar su entorno comunitario.

Emprendimiento joven e innovación social

En el ámbito del emprendimiento, el plan impulsó una gira de retos en distintos municipios de la denominada zona cero, en la que participaron más de 500 jóvenes, trabajando en equipo para diseñar soluciones innovadoras a retos sociales y territoriales. Como resultado, varios proyectos liderados por jóvenes han recibido apoyo económico para tirar adelante su iniciativa.

Asimismo, se impulsó Generación por Valencia (GxVLC), una comunidad formada por estudiantes y jóvenes emprendedores de entre 16 y 30 años que ha trabajado en la elaboración de un Libro Blanco con propuestas concretas para mejorar la preparación institucional y ciudadana ante futuras emergencias.

Bienestar emocional y apoyo psicosocial

La línea centrada en bienestar emocional ha tenido como objetivo acompañar a niños, jóvenes y familias afectadas por la dana. En colaboración con la asociación Betania, liderada por Begoña Arana, Premio Princesa de Girona Social 2019, el programa ha ofrecido apoyo psicosocial que ha beneficiado a 1.995 personas, con un total de 3.585 atenciones realizadas.

Cultura, visibilidad y legado

En el eje de visibilidad del talento, bajo la iniciativa “La voz de Valencia”, la Fundación y Horta Sud ha impulsado la recuperación de una antigua discoteca de Benetússer para convertirla en La Casa Oberta, un espacio concebido como hub de talento joven y reconstrucción comunitaria.

Dentro de esta línea también se promovió la canción solidaria “Mano a mano”, cuyos derechos de autor se destinarán al propio plan, así como conciertos líricos de la Carroza del Teatro Real en Aldaia y Paiporta. Además, jóvenes valencianos participaron en diferentes paradas del el Tour del talento de la Fundación para compartir sus experiencias sobre el Plan Especial de Intervención para Jóvenes de Valencia con SS.MM. los Reyes, representantes institucionales y otros jóvenes.

Apoyo institucional y empresarial

El Plan Especial de Intervención para Jóvenes de Valencia ha contado con el respaldo de la Generalitat Valenciana y de diversas empresas del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, que articularon financiación adicional para hacer posible el proyecto.