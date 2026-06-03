Un hongo amenaza los árboles de la Plaza España de Tavernes Blanques y obliga a acordonar la zona

Una afección en los árboles de la Plaza España de Tavernes Blanques ha obligado al ayuntamiento ha acordonado la zona para impedir el paso este martes. Según señalan fuentes municipales, se está a la espera del informe y certificado técnico por parte del servicio de jardinería, que deberá confirmar el estado de los ejemplares afectados. Las primeras valoraciones apuntan a que los árboles habrían sido afectados por un hongo que ha deteriorado su estado, por lo que será necesario proceder a su tala.

Mientras se completan las actuaciones y por precaución, se ha decidido acordonar la zona para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Aunque en estos momentos no existe un riesgo inminente de caída, se ha optado por adoptar esta medida preventiva hasta disponer de la valoración técnica definitiva.

El ayuntamiento solicita a vecinos y vecinas que respeten en todo momento el perímetro de seguridad establecido y eviten acceder a la zona acordonada, ya que esta medida se ha adoptado exclusivamente para prevenir cualquier posible incidencia hasta que concluyan los trabajos técnicos y se determine el estado definitivo de los árboles afectados.