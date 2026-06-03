Incidente en la obra de la piscina de Albuixech: se investiga la caída de un forjado

La empresa constructora y la dirección facultativa están investigando la caída espontánea de un forjado de cubierta en las obras de la nueva piscina municipal de Albuixech, ocurrido en la madrugada de este miércoles. Según advierten desde el ayuntamiento, "no se han registrado daños personales", pero se está tratando de averiguar las causas que han provocado el incidente.

Las mismas fuentes recuerdan que se trata de "una obra en ejecución que aún no ha sido recepcionada por el consistorio, por lo que la responsabilidad técnica y de seguridad corresponde a los agentes intervinientes en la obra, conforme a la normativa vigente".

El ayuntamiento se defiende así de algunas voces críticas que lo apuntan como responsable. No obstante, las mismas fuentes aclaran que la administración local "es parte afectada y está a la espera de esclarecer las responsabilidades y futuras indemnizaciones".

Nueva licitación

Y es que tras un intento de aumentar el presupuesto y alargar el plazo de entrega de las obras, el consistorio decidió rescindir el contrato con la empresa adjudicataria y volver a sacar a licitación la construcción de esta nueva piscina municipal, subvencionada con 1,3 millones de euros, a través de la Pla Obert de la Diputación de Valencia.

Sobre el terreno, en estos momentos, tal y como apuntaron desde el consistorio, se ha construido la sala de máquinas que está bajo tierra y está empezada la construcción del edificio, que se ha dejado a medias. De las piscinas solo están los agujeros y parte del chapado.

Respecto al incidente registrado esta madrugada, las autoridades locales piden a los vecinos "que actúen con responsabilidad y no crucen las zonas delimitadas de la obra para garantizar su seguridad".