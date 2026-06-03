La Mancomunitat de l’Horta Sud agradece al IVAJ su apoyo en la dana

El presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes, ha obsequiado al director general del IVAJ, Vicente Ripoll, con la lámina “Gratitud”, que representa la dana, por su apoyo desde las primeras semanas de la tragedia. La obra es de la artista de Xirivella Mayca Sosa y se ha convertido en el regalo institucional comarcal desde la tragedia.

Ripoll fue uno de los primeros cargos públicos que en noviembre de 2024 se dirigió a la Mancomunitat, en este caso para pedir que se convocara una reunión con todos los equipos de Juventud de los ayuntamientos, con el objetivo de saber cómo estaban, cuál era la situación en cada pueblo y qué afección habían tenido las instalaciones juveniles. La reunión fue larga y con momentos muy tensos por las vivencias que narraron las y los asistentes, ya que el director general quiso escuchar a cada persona.

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José F. Cabanes ha recordado aquel gesto y ha obsequiado a Ripoll con “Gratitud”, lo que incluso ha provocado las lágrimas del director general al revivir aquel episodio. La entrega se ha realizado durante la jornada “Previndre el suïcidi en la joventut”, que han inaugurado ambos de forma conjunta, ya que la Mancomunitat la ha organizado con el apoyo económico del IVAJ.