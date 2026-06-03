Paiporta celebra su primera Feria del Libro con más de 20 escritores y una amplia programación cultural

Paiporta ya está preparada para acoger la primera edición de la Feria del Libro, que contará con una programación cultural paralela, para todos los públicos, con presentaciones literarias, firmas de libros, talleres de escritura, teatro y música, del 5 al 7 de junio en la Plaza Mayor. También se han organizado con encuentros con más de 20 escritores del ámbito local y nacional.

Este espacio público se llenará de cultura durante tres días en esta primera edición, organizada por la Concejalía de Cultura, en coordinación con la Biblioteca Pública María Moliner Ruiz, así como con las librerías del municipio y de la comarca de l’Horta Sud (Librería La Moixeranga, Papelería Tangram, Papelería Passarella, Bufanúvols Librería y Edicions del Bullent).

La literatura en la reconstrucción cultural de Paiporta

Como parte de las medidas municipales para el fomento de la lectura y para acercar la literatura a niños, jóvenes y adultos de la mano de asociaciones y entidades culturales locales, el consistorio ha concebido esta Feria del Libro como un lugar de intercambio y convivencia a través de la cultura.

En ella se darán cita reconocidos autores como Carmen Amoraga, Rafa Lahuerta, Alfons Cervera, Juan Francisco Ferrándiz, o el periodista Salvador Enguix, a los que se suman escritores locales como Maxi Roldán, María de Los Llanos García o Luis del Romero Sánchez-Cutillas, que tendrán un importante peso en los actos programados.

“Esta primera Feria del Libro pone en valor el importante papel que tiene la literatura en la reconstrucción social y emocional de Paiporta y sitúa en el centro de la programación a los lectores, pero, sobre todo, a la biblioteca municipal y las librerías locales. Su implicación ha sido clave para volver a recuperar la actividad cultural tras la dana, y para fortalecer la cohesión social, al convertirse en espacios para la reflexión, el diálogo y la convivencia a través de la palabra”, destaca el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar.

Reconocimiento a los jóvenes lectores y al valor social de las bibliotecas

Dentro de la programación general y como preámbulo a la Feria del Libro, el viernes 5 de junio, a las 18.00h, tendrá lugar la entrega de Premios al ‘Pasaporte Lector’ en la Plaza Mayor del municipio. Una iniciativa literaria promovida por la concejalía de Cultura y la Biblioteca Pública ‘María Moliner Ruiz’, que volvió a recuperarse este año tras la dana incorporándose al proyecto municipal ‘Ciudad Lectora’.

Se trata de un proyecto iniciado en 2022 cuyo objetivo es fomentar la lectura en los ciclos de infantil y segundo ciclo de primaria para a su vez, incentivar el uso de la biblioteca municipal. En él se abordan cinco temáticas relacionadas con el cambio climático, la igualdad o la diversidad, que se abordan a través de lecturas compartidas y recomendaciones literarias.

“Acercar los libros a la ciudadanía define la programación general y las actividades programadas en esta Feria del Libro, donde la lectura se concibe como una acción colectiva que empieza en las primeras edades y cuyo valor también queremos reconocer a través de estos premios. Fomentar la imaginación, la creatividad y la implicación de los más pequeños y reconocer su hábito lector es fundamental para tener ciudadanos más formados, libres y con autonomía en la toma de decisiones”, remarca la concejala de Cultura, Esther Torrijos, quien señala que “el apoyo municipal a este tipo de iniciativas, y la visibilidad a los autores locales como referentes de las nuevas generaciones busca impulsar esa accesibilidad a la cultura con la que estamos firmemente comprometidos”.

Programación y horarios

La inauguración de la I Feria del Libro de Paiporta tendrá lugar el sábado, 6 de junio, a las 10.30h en la Plaza Mayor, con la apertura de las cinco casetas oficiales. Durante tres días, la localidad albergará presentaciones y firmas de libros; encuentros con autores; talleres de creación literaria; cuentacuentos y actuaciones musicales como la de La Habitación Roja, que cerrará esta edición el próximo domingo 7 de junio, con un concierto acústico a las 20.00h.

El horario de la Feria será el sábado, 6 de junio, de 10.30h a 14.00h y de 18.00h a 20.30h y el domingo, 7 de junio, de 10.30h a 14.00h y de 17.30h a 21.00h.