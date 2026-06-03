Paiporta refuerza Servicios Sociales, seguridad, emergencias y los polígonos con tres millones de remanente

El pleno de Paiporta ha dado luz verde a dos modificaciones presupuestarias con cargo al remanente de Tesorería de 2025 por un importe global cercano a los 3 millones de euros, para impulsar actuaciones vinculadas a la reconstrucción, la mejora de los servicios públicos, el refuerzo de la seguridad y las emergencias, el acondicionamiento de aparcamientos, así como nuevas inversiones municipales.

La primera modificación presupuestaria, aprobada con los votos a favor de Compromís y PSPV y la abstención de PP y Vox, asciende a 924.364,39 euros y está centrada en el área de personal. La segunda, aprobada con los votos favorables del equipo de gobierno y el voto en contra de los grupos de la oposición, incluye 2.065.711,98 euros para actuaciones de inversión, servicios públicos, emergencias y programas sociales.

Situación económica

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado que los resultados económicos de 2025 “demuestran la solidez y la buena salud financiera del Ayuntamiento en uno de los momentos más complejos de la historia de nuestro municipio”. En este sentido, Ciscar ha remarcado que “la situación económica actual nos permite afrontar con garantías la reconstrucción de Paiporta tras la dana, continuar mejorando los servicios públicos e impulsar inversiones estratégicas para el futuro del municipio”.

Así, el remanente de Tesorería ajustado de 2025 alcanza los 11.896.899,48 euros en un ejercicio marcado por un contexto extraordinario derivado de la DANA, debido a la gestión de los fondos estatales destinados a la reparación de los daños ocasionados.

Los daños provocados por la dana de octubre de 2025, como ha explicado el alcalde, “han supuesto una movilización económica y administrativa sin precedentes para el consistorio, que ha tenido que compatibilizar las actuaciones de reconstrucción con el mantenimiento del funcionamiento ordinario de los servicios municipales y el desarrollo de nuevas inversiones y proyectos de futuro”.

Impulso al tejido económico

Entre las actuaciones más relevantes que permite esta modificación presupuestaria destacan las inversiones destinadas a reforzar los servicios sociales, impulsar el tejido económico local y ampliar las políticas municipales de inclusión y conciliación.

En el ámbito económico, el Ayuntamiento destinará un total de 90.000 euros a completar las aportaciones municipales de los proyectos subvencionados por la Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE), impulsar la creación de una Entidad de Gestión y Modernización (EGM) y desarrollar acciones de refuerzo de las campañas de comercio local.

Por otra parte, se destinarán 230.000 euros a los programas municipales de formación y empleo, con el objetivo de garantizar la continuidad de los talleres impulsados con Labora.

Una Paiporta más inclusiva

En cuanto a las políticas sociales, destaca la incorporación de 944.081 euros para las futuras dependencias de Bienestar Social. El proyecto, ya preparado para su licitación, está cofinanciado dentro del Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia, asumiendo el Ayuntamiento el 25% del presupuesto.

Además, esta modificación de crédito incluye una partida de 120.000 euros para garantizar que las Escuelas de Verano, Navidad y Pascua sean 100% inclusivas, asegurando un servicio que incluya, además de personal especializado, la adaptación de materiales y espacios. Del mismo modo, se destinarán 536.921 euros a mejorar la accesibilidad de la sede de la empresa pública Espai.

Refuerzo de la seguridad

Esta modificación presupuestaria también incluye la creación de 15 nuevas plazas para la Policía Local, así como el refuerzo de la Oficina de Emergencias con dos nuevas incorporaciones. Además, se incorporan 350.000 euros para la implantación de un sistema municipal de megafonía de alertas y emergencias.

Por otro lado, se destinarán 110.000 euros al alquiler y mantenimiento de solares para aparcamientos públicos municipales, reforzando el “Plan Aparca”, con el objetivo de atender el aumento del parque móvil que el municipio ha experimentado desde la dana.

Gracias al remanente, también se impulsará la realización de nuevas actividades culturales, deportivas y de ocio organizadas o promovidas por el Ayuntamiento.