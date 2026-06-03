Presupuestos de la Generalitat: 28,6 millones para el Palacio de Justicia de Torrent hasta 2029

Los presupuestos de la Generalitat Valenciana vuelven a contemplar el Palacio de Justicia de Torrent, paralizado desde 2023, a pesar de que los terrenos ya están preparados para acoger el edificio. La inversión está cifrada en 28,6 millones de euros hasta 2029, para materializar este proyecto que comenzó como promesa electoral en 2008 del entonces conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, a la alcaldesa de la ciudad de aquel entonces, María José Català.

Las partidas presupuestarias prevén una inversión de 226.340 euros este año, 9,2 millones para el siguiente y la mayor cuantía, con 19,1 millones se desembolsará en 2028, para rematar con el resto al año siguiente.

No obstante, tanto en 2024 como en 2025 ya aparecían partidas para su construcción. Concretamente, el año pasado había una inversión de 31 millones de euros, con asignaciones previstas en tres años de 200.000 euros solamente en 2025, y dos montantes entre 2026 (15,5 millones) y 2027 (15,3 millones). En esta ocasión la inversión se reparte en cuatro años, en espera de que pueda materializarse y cumplir una reivindicación histórica de Torrent, que permitirá unificar en un mismo espacio todos los juzgados.

Unificar instalaciones

La memoria de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya ponía en evidencia el colapso en los juzgados de Torrent desde hace más de una década, con el inmueble principal en la plaza de la Libertad, que alberga tres Juzgados de Instancia y tres de Instrucción, otras dependencias en dos locales diferentes de la zona (los Juzgados de Instancia nº 4 y 5, por una parte, y el Juzgado de Instancia nº 6, por otra). Y hay un tercer punto: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 6 está ubicado en un local de la calle Seis de Diciembre. El informe hace referencia a esta dispersión de las instalaciones.

La parcela que se ha reservado para el edificio. / Levante-EMV / LEV

Urbanización de la parcela

A pesar de que la parcela situada en la avenida Barcelona ’92, en Parc Central, ya está preparada para albergar estas instalaciones desde 2019, el proyecto sigue paralizado. Con esta actuación se construyó un nuevo vial central, que separa el espacio destinado a este proyecto, y otros dos solares para dotaciones educativas y sanitarias. Estas obras de acondicionamiento del solar, presupuestadas en 835.000 euros, se enmarcaron dentro de las Inversiones Financieramente Sostenibles del gobierno socialista de Jesús Ros y se llevó a cabo después de que el gobierno del Botànic delegará las competencias al ayuntamiento para la contratación de la redacción de proyecto, licitación, adjudicación y ejecución de la construcción del Palacio de Justicia en 2018. En aquel entonces, el presupuesto ascendía a 17,5 millones de euros.

No obstante, el proceso de adjudicación de la redacción del proyecto se encalló debido a las alegaciones presentadas por una de las empresas que concurrieron a la licitación y que acabó en los juzgados, alargando todo el proceso hasta 2020. El último paso fue la licitación de la construcción del palacio, que se preveía para finales de 2023, de forma que en el ejercicio siguiente comenzara a construirse.

Con la llegada al poder de PP y Vox en la Generalitat, la entonces consellera Gabriela Bravo, revocó las competencias al consistorio, alegando la subida del coste de los materiales y los cambios realizados por el Consell sobre la idea original, por lo que el proyecto pasó de costar 17,7 millones a 32,9 millones. En 2024, los presupuestos autonómicos recogían una partida para la sede Juzgados Torrent con un coste estimado total de 29,2 millones, que tampoco se materializó.