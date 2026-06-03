La propuesta de frenar antenas de telefonía cerca de núcleos residenciales de Alcàsser recibe el respaldo de cien firmas

Un centenar de firmas apoyan una petición ciudadana de frenar la instalación de antenas de telefonía móvil cerca de los núcleos residenciales de Alcàsser. La recogida se realiza a través de una plataforma por internet y se sustenta por "la salud, el entorno y el valor de nuestro pueblo".

En la petición se califica al municipio como un "remanso de paz y pureza ambiental", alejado de los grandes núcleos poblacionales, y por el que "hemos luchado unidos para mantenerlo libre de contaminación, protegiendo la salud de nuestras familias y preservando el entorno natural en el que vivimos". Ante esta situación, se impone lo que consideran una "amenaza" por la "inminente instalación de antenas de telecomunicaciones a muy pocos metros de nuestros hogares".

A pesar de ello, advierten de que "no nos oponemos al progreso ni a las mejoras tecnológicas, pero exigimos que se implementen con sentido común, aplicando el principio de precaución y respetando una distancia mínima de las áreas residenciales".

Riesgos para la salud

Los creadores de la petición advierten de los "riesgos para la salud" por la emisión de "radiación electromagnética continua", aunque hay estudios que desmontan esta teoría. "La propia Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), ha clasificado los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posibles carcinógenos para los seres humanos (Grupo 2B)", explican y añaden que "la cercanía a estas fuentes se asocia en numerosos estudios con trastornos del sueño, problemas neurológicos y riesgos para la salud a largo plazo".

Devaluación de las viviendas

A este perjuicio por la instalación de las antenas, se suma, según los vecinos, la "devaluación de nuestras viviendas: La instalación de una infraestructura de este impacto visual y ambiental junto a las casas desplomará el valor inmobiliario de nuestras propiedades. Nadie quiere comprar ni vivir frente a una gran antena", explican y llaman a la movilización porque "no es un problema de unos pocos", ya que "si hoy la ponen en una parcela, mañana la pueden mover a otra finca vecina".

Los firmantes alegan que "existen alternativas viables fuera del casco urbano" e instan al ayuntamiento a "buscar otras soluciones técnicas y urbanísticas", como instalar las antenas en zonas no residenciales, como el polígono industrial o terrenos rústicos apartados, donde su impacto directo sobre la población sea nulo y se garantice igualmente la conectividad.