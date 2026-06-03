La Protectora de Burjassot pone en marcha la campaña “Si se pierde… ¿Quién lo va a cuidar?”

La Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) sigue inmersa en sus campañas mensuales de información y sensibilización en bienestar animal. Para junio, con el lema “Si se pierde… ¿Quién lo va a cuidar?”, el colectivo acaba de hacer pública una campaña especialmente dirigida a personas y familias con gatos en casa. “Para él, tú eres su hogar, su refugio y su familia”, reza el cartel publicitario.

Desde la Protectora estiman que mejorar las medidas de seguridad en la vivienda para la protección de los felinos constituye una forma eficaz de “prevenir” problemas. “Una puerta que se queda abierta, una ventana sin protección, un ruido que los asusta o una simple distracción pueden provocar una pérdida que nadie desea vivir”, explican. Por todo ello, la SPAB quiere recordar “la importancia de la prevención”.

Así, pues, la SPAB anima a los responsables del felino a “proteger ventanas, balcones y accesos” para evitar accidentes o la pérdida del animal. Asimismo aconseja “mantener los datos del microchip del gato actualizados” y “utilizar su identificación visible” para que, en caso de pérdida, “sea reconocido como animal de compañía y no como callejero”.