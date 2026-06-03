Torrent asfalta más de 1.000 metros cuadrados de viales en La Carrasquera y amplía la calzada

El Consell Agrari Municipal de Torrent ha dado respuesta a una demanda histórica de los vecinos de La Carrasquera, una zona residencial y agrícola, con el asfaltado de más de 1.000 metros cuadrados de viales y ampliación de la calzada en diversos tramos, que ha permitido renovar completamente el firme de varios caminos y accesos que presentaban importantes deterioros por el paso del tiempo, mejorando notablemente las condiciones de circulación y la seguridad de quienes transitan diariamente por estas vías.

La actuación ha incluido el acondicionamiento previo de la superficie, la regularización del terreno, la ampliación de la plataforma de la calzada en aquellos puntos donde era posible y la posterior extensión de una nueva capa de asfalto que facilita una circulación más cómoda, segura y eficiente.

La intervención realizada ha transformado las condiciones de circulación de estos viales, que han pasado de presentar un firme estrecho, irregular y deteriorado durante años, a contar con una superficie renovada que mejora tanto la movilidad de los residentes como el acceso a parcelas agrícolas y viviendas situadas en la zona.

Una comparativa del antes y el después de uno de estos caminos. / A. T. / LEV

Más seguridad para los vecinos de los diseminados y urbanizaciones

Uno de los principales objetivos de esta actuación ha sido incrementar la seguridad vial en una zona donde conviven diariamente vehículos, maquinaria agrícola, ciclistas y peatones. La ampliación de la calzada en distintos puntos permite mejorar la visibilidad y facilitar el cruce de vehículos, reduciendo situaciones de riesgo que venían siendo objeto de numerosas peticiones vecinales.

Además, el nuevo asfaltado elimina irregularidades, baches y desperfectos que dificultaban la circulación, especialmente durante determinados periodos del año, mejorando las condiciones de acceso a las viviendas y aumentando el confort y la seguridad de los usuarios.

Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de mejora continua de los caminos rurales y de los núcleos diseminados, una línea de trabajo que busca garantizar unas infraestructuras adecuadas para todos los vecinos.

La magnitud de la intervención queda reflejada en los cerca de 1.040 metros cuadrados de superficie asfaltada y los 130.000 kilogramos de mezcla bituminosa empleados para la mejora de estos accesos.

Respuesta a una reivindicación histórica

Los trabajos desarrollados en La Carrasquera responden a una demanda reiterada de los vecinos de esta zona, que venían solicitando actuaciones que permitieran mejorar la accesibilidad y la seguridad de unos caminos fundamentales para su día a día.

Con esta intervención, el Consell Agrari Municipal reafirma su compromiso con los diseminados y urbanizaciones de Torrent, impulsando actuaciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus residentes y a reducir las diferencias entre el casco urbano y las zonas residenciales dispersas del término municipal.

Los trabajos de mejora del firme. / A. T. / LEV

Actuaciones complementarias en caminos rurales

Paralelamente a estos trabajos, el Ayuntamiento de Torrent continúa desarrollando actuaciones de mejora en la red de caminos rurales del municipio. En este sentido, Tragsa está ejecutando actualmente diversos trabajos de adecuación y acondicionamiento de caminos rurales en distintos puntos del término municipal, reforzando así las labores de mantenimiento y conservación de unas infraestructuras esenciales para la actividad agrícola, la movilidad y la vertebración del territorio.

La coordinación entre ambas actuaciones permite seguir avanzando en la mejora integral de los accesos rurales y de los diseminados, respondiendo a las necesidades reales de los vecinos y agricultores de Torrent.

El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y presidente del Consell Agrari Municipal, José Gozalvo, ha destacado que “La Carrasquera es una de las zonas donde los vecinos venían reclamando desde hace años una mejora importante de sus accesos. Con esta actuación damos respuesta a esa demanda, renovando el firme y ampliando la calzada para hacer estos caminos más seguros, cómodos y accesibles.”

Asimismo, ha señalado que “nuestro compromiso con los diseminados y urbanizaciones es firme. Seguimos trabajando, desde la escucha y el diálogo constante con los vecinos, paraque quienes viven fuera del casco urbano dispongan de unas infraestructuras adecuadas y de unos accesos en condiciones”.

Por último, Gozalvo ha subrayado que “desde el Consell Agrari Municipal mantenemos una labor constante durante todo el año en caminos rurales, atendiendo las necesidades que nos trasladan vecinos y agricultores. Estas actuaciones mejoran la seguridad, facilitan la movilidad y contribuyen a seguir cuidando y poniendo en valor todo nuestro término municipal.”