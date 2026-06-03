El transporte metropolitano de València se moderniza con 1.070 paradas accesibles y paneles informativos

Más de 1.000 paradas de Metrobús del área metropolitana cuentan con paneles informativos en tiempo real y nuevas tecnologías que mejoran la accesibilidad como el sistema NaviLens para las personas con dificultades de visión que ya funcionan en todas las de Metrovalencia y del TRAM d’Alacant. Esta modernización de las marquesinas permite “ofrecer a los usuarios una información más clara, actualizada y accesible, al tiempo que avanza hacia un sistema de transporte público más moderno, sostenible, inclusivo y a la altura del siglo XXI”, tal y como ha confirmado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, que ha visitado Paterna este miércoles para presentar estas mejoras.

La actuación forma parte del proceso de renovación integral que la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) está desarrollando tras la puesta en marcha de los nuevos contratos del servicio metropolitano de autobús, una transformación que ha supuesto la mayor modernización de Metrobús en las últimas décadas y ampliar la oferta de forma exponencial.

El vicepresidente, que ha estado acompañado por miembros de la corporación municipal, ha explicado que las nuevas marquesinas funcionan con energía solar, incorporan paneles con información en tiempo real sobre la llegada de los autobuses y cuentan con nuevas tecnologías que mejoran la accesibilidad como el sistema NaviLens para las personas con dificultades de visión que ya funcionan en todas las paradas de Metrovalencia y del TRAM d’Alacant.

Adaptadas y accesibles

Con esta renovación, ha explicado Martínez Mus, la Generalitat está actuando sobre las 1.070 paradas de Metrobus “para adaptarlas a las necesidades actuales de movilidad y facilitar el acceso a la información del transporte público”. En la actualidad la renovación ya ha llegado a los municipios del área metropolitana y queda pendiente la actualización de las de Valencia capital.

El vicepresidente ha destacado que el objetivo es “ofrecer a los ciudadanos un transporte público moderno, coordinado entre administraciones, orientado al servicio público y pensado para no dejar a nadie atrás". De la misma forma, ha destacado la colaboración con los diferentes ayuntamientos, ya que en municipios como Paterna, Llíria o Sagunto las paradas se comparten para el servicio de Metrobús y el bus urbano.

Una de las paradas de Metrobus en Paterna. / GVA / LEV

Implantación de NaviLens en Paterna

En el marco de esta renovación, la Generalitat ha implantado en Paterna el sistema de señalética NaviLens en los postes y marquesinas de Metrobús. La actuación forma parte de la primera fase de despliegue de esta herramienta y ha supuesto la instalación de 90 códigos, de los que 74 se encuentran en paradas de transporte público de Paterna y 16 en Llíria.

Gracias a una aplicación móvil, NaviLens permite leer los códigos a larga distancia y en movimiento, facilita información audible y multilingüe, proporciona datos en tiempo real sobre los servicios disponibles y mejora el guiado de los itinerarios.

La implantación de NaviLens, ha asegurado Martínez Mus, refuerza el compromiso de la Generalitat “con la accesibilidad, la autonomía personal y la igualdad de oportunidades”, al permitir que las personas con dificultades de visión puedan utilizar el transporte público con mayor independencia, seguridad y confianza.

Tras esta primera fase desarrollada en Paterna y Llíria, la implantación del sistema continuará en otros municipios del área metropolitana, entre ellos Alaquàs, Albal, Aldaia, Alcàsser, Alfafar, Barrio del Cristo, Benetússer, Beniparrell, Buñol, Cheste, l'Eliana, Manises, Mislata, Picassent, Sagunt, Silla, Torrent y Xirivella.

Martínez Mus ha destacado que la modernización del servicio “coincide con el mejor momento de la historia de Metrobús”, y ha recordado que, durante 2025, la red alcanzó cerca de 19 millones de viajes, un 18 % más que el año anterior, “consolidando el crecimiento de la demanda y la confianza de los ciudadanos en el transporte público”.

Asimismo, el vicepresidente ha subrayado que la Generalitat ha renovado en esta legislatura el 100 % del servicio de Metrobús y ha ampliado la flota de 116 a 192 vehículos, de los que el 84 % son eléctricos y el 16 % híbridos. Esta renovación, ha concluido, “ha permitido aumentar las frecuencias, crear nuevas conexiones y reforzar especialmente los servicios nocturnos entre los municipios metropolitanos y València”.