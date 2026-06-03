Vecinos de Catarroja piden a la alcaldesa replantear la ecotasa de basura ante el alza de recibos

Tras una manifestación ante las puertas del consistorio de Catarroja hace unas semanas, un grupo de los vecinos que protestaron se reunieron con la alcaldesa, Lorena Silvent, para compartir su visión sobre la aplicación de la nueva ecotasa de basura en el recibo del agua. Como comenta Isabel Martínez, precursora de la concentración, ha sido la primera edil la que se puso en contacto para recibirlos. La vecina no ocultaba su satisfacción "porque, el menos, nos ha escuchado".

Respecto a la reunión, Isabel ha comentado que "nos ha dicho que estudiará nuestra propuesta de aplicar una tasa variable o en función de los metros de la vivienda, pero no las dos, para el recibo del agua del tercer trimestre del año". La mujer se justifica porque "hay mucha gente que no puede pagar esas cantidades desorbitadas de agua".

Manifestación ante el ayuntamiento

Las protestas vecinales, que acabaron en manifestación, se deben al recibo del primer trimestre, tras la aplicación de la ecotasa, que ha llegado en algunos casos a triplicarse.

La pretensión de los manifestantes que han trasladado ya a la máxima autoridad municipal es "que se replanteen la tasa". "Hay personas mayores que viven de una pensión y este impuesto vulnera el principio de capacidad económica, debería aplicarse de forma progresiva", explica Isabel.