Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaPremis Jaume IFestival de Les ArtsPAU Comunitat ValencianaEducación notasFestivo 16 marzo ValènciaConciertos València
instagramlinkedin

Ecotasa

Vecinos de Catarroja piden a la alcaldesa replantear la ecotasa de basura ante el alza de recibos

La alcaldesa se compromete a estudiar la propuesta vecinal de aplicar una tasa variable en el recibo del agua para el tercer trimestre

La manifestación a las puertas del ayuntamiento.

La manifestación a las puertas del ayuntamiento. / Ada Dasí

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ada Dasí

Ada Dasí

Catarroja

Tras una manifestación ante las puertas del consistorio de Catarroja hace unas semanas, un grupo de los vecinos que protestaron se reunieron con la alcaldesa, Lorena Silvent, para compartir su visión sobre la aplicación de la nueva ecotasa de basura en el recibo del agua. Como comenta Isabel Martínez, precursora de la concentración, ha sido la primera edil la que se puso en contacto para recibirlos. La vecina no ocultaba su satisfacción "porque, el menos, nos ha escuchado".

Respecto a la reunión, Isabel ha comentado que "nos ha dicho que estudiará nuestra propuesta de aplicar una tasa variable o en función de los metros de la vivienda, pero no las dos, para el recibo del agua del tercer trimestre del año". La mujer se justifica porque "hay mucha gente que no puede pagar esas cantidades desorbitadas de agua".

Manifestación ante el ayuntamiento

Las protestas vecinales, que acabaron en manifestación, se deben al recibo del primer trimestre, tras la aplicación de la ecotasa, que ha llegado en algunos casos a triplicarse.

Noticias relacionadas y más

La pretensión de los manifestantes que han trasladado ya a la máxima autoridad municipal es "que se replanteen la tasa". "Hay personas mayores que viven de una pensión y este impuesto vulnera el principio de capacidad económica, debería aplicarse de forma progresiva", explica Isabel.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
  2. Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
  3. Marcha lenta en los accesos a las ciudades y un nuevo día de negociación: la huelga comienza su cuarta semana
  4. Conselleria modifica su propuesta con calendarización y más recursos para los equipamientos de FP pero sin cambios en salarios y ratios
  5. La Policía inicia el proceso para abrir expediente disciplinario al agente que agredió a la docente en Conselleria
  6. Delegación del Gobierno anuncia una investigación por el empujón de un antidisturbios a una manifestante
  7. Si no hay acuerdo, acabaremos el curso como podamos y en septiembre retomaremos las movilizaciones
  8. Las claves de la cuarta semana de la huelga indefinida de profesores en Valencia

Catálogos digitales: cómo atraer clientes a tu tienda física y web

Catálogos digitales: cómo atraer clientes a tu tienda física y web

Sagunt reacciona desde la paciencia hasta la incomprensión con las autorizaciones de la APV en el muelle norte

Sagunt reacciona desde la paciencia hasta la incomprensión con las autorizaciones de la APV en el muelle norte

Presupuestos de la Generalitat: 28,6 millones para el Palacio de Justicia de Torrent hasta 2029

Presupuestos de la Generalitat: 28,6 millones para el Palacio de Justicia de Torrent hasta 2029

Desde puñetazos en la cara a un empujón contra una columna: Así son algunas agresiones denunciadas en una residencia de Sagunt

Desde puñetazos en la cara a un empujón contra una columna: Así son algunas agresiones denunciadas en una residencia de Sagunt

Los dos campos de fútbol que siguen embarrados año y medio después de la dana

Los dos campos de fútbol que siguen embarrados año y medio después de la dana

"Con estos alumnos estábamos el año pasado sacando el barro de la dana, nos conocemos y sabemos lo que hay y es mejor acompañarlos"

"Con estos alumnos estábamos el año pasado sacando el barro de la dana, nos conocemos y sabemos lo que hay y es mejor acompañarlos"

Redondo: «Valencia es la batalla de la Champions por la Moncloa»

Redondo: «Valencia es la batalla de la Champions por la Moncloa»

Dentro de la acampada educativa de València: “Buscamos ocupar un espacio, ser más incómodos desde lo pacífico”

Dentro de la acampada educativa de València: “Buscamos ocupar un espacio, ser más incómodos desde lo pacífico”
Tracking Pixel Contents