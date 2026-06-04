Albal celebrará el Día de las Familias con una jornada de convivencia, juegos y actividades para todas las edades

El Ayuntamiento de Albal, a través de la concejalía de Cultura, celebrará el próximo sábado 6 de junio una nueva edición del Día de las Familias, una iniciativa diseñada para fomentar la convivencia, el ocio compartido y el fortalecimiento de los vínculos familiares mediante actividades lúdicas dirigidas a personas de todas las edades.

La jornada tendrá lugar en el Parque de la Balaguera, entre las 10:00 y las 14:00 horas, y cuenta con la colaboración del Grupo Arrow y del Servicio de Asistencia y Recursos Culturales (SARC) del Área de Cultura de la Diputación de Valencia.

El programa arrancará a las 10:00 horas con una serie de actividades participativas para padres, madres e hijos e hijas, pensadas para promover el trabajo en equipo, la diversión y la interacción entre los miembros de la familia. Posteriormente, de 11:30 a 12:30 horas, se desarrollarán diferentes juegos acuáticos y un taller de manualidades familiares, en el que los participantes podrán compartir una experiencia creativa conjunta.

La mañana culminará con una de las propuestas más esperadas por los más pequeños: una gran fiesta de la espuma que se celebrará entre las 12:45 y las 14:00 horas y que pondrá el broche final a una jornada marcada por la diversión y la convivencia.

Días de las Familias 2025- / A.A.

Además de las actividades programadas, durante toda la mañana los asistentes podrán disfrutar de diferentes servicios gratuitos, entre ellos carritos de palomitas, algodón de azúcar y fruta, así como una barra de bebidas con agua y zumos para hacer más agradable la estancia en el recinto.

La concejala de Cultura, Raquel García, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para "crear espacios de encuentro donde las familias puedan compartir tiempo de calidad, reforzar sus relaciones y disfrutar de actividades pensadas para todas las edades en un entorno seguro y saludable".

Desde el Ayuntamiento de Albal se invita a todas las familias del municipio y de localidades cercanas a participar en esta jornada festiva que, un año más, convertirá el Parque de la Balaguera en un gran espacio de convivencia, ocio y diversión.