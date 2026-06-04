Alboraia inicia la remodelación de la calle Tavernes Blanques con una inversión de 441.760 euros

Con una inversión de 441.760 euros y un plazo de ejecución de seis meses, el Ayuntamiento de Alboraia ha dado inicio a las obras de remodelación de la calle Tavernes Blanques, una actuación clave dentro del Plan POI 2024/2027 de la Diputación de València. La intervención, que afecta a una superficie de 1.200 m², ha comenzado cortando únicamente una de las aceras para minimizar las molestias a vecinos y comercios.

El proyecto tiene como principal objetivo la renovación integral de las canalizaciones existentes, adaptándolas a la normativa vigente con materiales de alta durabilidad. Para ello, se instalará un nuevo colector de residuales, lo que permitirá que las salidas de aguas de las viviendas se conecten directamente al nuevo colector general y al alcantarillado.

Una recreación de la calle, tras las obras. / A. A.

También se ejecutarán nuevas acometidas domiciliarias de residuales en el lado sur de la calle, se sustituirán las tuberías de agua potable, y se instalarán nuevas canalizaciones para telecomunicaciones.

Recuperacion de adoquines

La acera más ancha incluirá una franja con el adoquín antiguo recuperado, en recuerdo a la historia de la calle. En cuanto a la pavimentación del resto, las aceras se realizarán con adoquín antideslizante, con una anchura de 5,70 metros en el lado sur y 2,15 metros en el lado norte, mientras que la calzada, de 3 metros de ancho, se ejecutará con el adoquín habitual de la zona. El mobiliario urbano incluirá arbolado con riego por goteo y papeleras.

Además, los contenedores pasarán a ser soterrados con sistema hidráulico, lo que supone una mejora estética y funcional respecto al modelo actual. Se respetarán todos los vados existentes y en caso de que sean necesarios cortes de agua, se avisará previamente a la ciudadanía y a los comercios afectados.

Más espacio peatonal

Una vez finalizada la actuación, la calle Tavernes Blanques contará con más espacio peatonal y se establecerá un único sentido de circulación, en dirección desde Botánico Cavanilles y Divino Maestro.

Esta medida forma parte de la estrategia municipal para avanzar hacia un centro histórico más peatonalizado, amable y saludable. Para facilitar el servicio a los comercios y locales de restauración, se habilitarán zonas de carga y descarga cercanas.

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Alboraya, representa un paso firme hacia la modernización de las infraestructuras urbanas, la mejora de los servicios básicos y la transformación del espacio público en un entorno más sostenible y habitable.