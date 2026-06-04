Alfafar pone en marcha un ambicioso Plan de Asfaltado para actuar en más de 70 calles y avenidas del municipio

El Ayuntamiento de Alfafar pondrá en marcha en los próximos meses la primera fase de su Plan de Asfaltado, una de las actuaciones de mejora urbana más importantes impulsadas en los últimos años, con intervenciones previstas en más de 70 calles, avenidas y plazas distribuidas por todos los barrios del municipio.

La actuación permitirá mejorar el estado de la red viaria local mediante trabajos de renovación y reparación del firme, saneamiento de zonas deterioradas, actuaciones integrales en los puntos más afectados, mejora de aceras y reposición de la señalización horizontal. El objetivo es reforzar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad y ofrecer unas calles en mejores condiciones para vecinos y visitantes.

Este Plan de Asfaltado forma parte de la estrategia municipal de recuperación y mejora de infraestructuras tras los daños ocasionados por la dana, así como del compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento continuo de los espacios públicos y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Las actuaciones previstas alcanzarán más de 70 calles, avenidas y plazas de Alfafar, consolidando una de las mayores inversiones en mantenimiento y mejora viaria realizadas en el municipio en los últimos años.

Además, el Ayuntamiento ya trabaja en la planificación de una segunda fase del Plan de Asfaltado. Para ello, se están revisando las necesidades existentes en todos los barrios con el objetivo de ampliar las actuaciones y seguir mejorando calles y espacios públicos en todo el término municipal.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha señalado que “el Plan de Asfaltado de Alfafar responde a una necesidad que nuestros vecinos conocen bien. Queremos calles más seguras, más cómodas y mejor preparadas para el día a día, y por eso estamos impulsando una actuación que llegará a todos los barrios del municipio”.

Adsuara ha destacado que “esta primera fase supone una importante inversión en la mejora de nuestras infraestructuras urbanas, pero no nos vamos a quedar ahí. Ya estamos revisando cada barrio y planificando nuevas actuaciones para poner en marcha una segunda fase que nos permita seguir avanzando”.

Asimismo, el alcalde ha subrayado que “nuestro compromiso es seguir mejorando Alfafar con hechos. Más inversión, más mantenimiento y más mejoras para nuestros barrios, porque creemos que todos los vecinos merecen vivir en un municipio cuidado, accesible y con servicios de calidad”.

Estas son las calles incluidas

Las calles incluidas en esta primera fase son la avenida Antonio Muñoz, avenida Ausiàs March, avenida Gómez Ferrer, avenida de la Albufera, avenida de los Reyes Católicos, avenida Mediterráneo, avenida Orba, avenida Pep de l'Horta, avenida Vicente Blasco Ibáñez, barranco del Tremolar, calle 8 de Marzo, calle Acequia de la Manega y otras, calle Alcalde José Puertes, calle Alcoy, calle Aldaya, calle Algemesí, calle Alzira, calle Beniparrell, calle Castellar, calle Castellón, calle Ciudad de Calatayud, calle Clara Campoamor, calle Constitució, calle Cruz Roja, calle d'Alacant, calle de Magallanes, calle de Pizarro, calle de San Sebastián, calle de Valencia, calle del Cid Campeador, calle del Dr. Gómez Ferrer, calle del Sol, calle Dr. Ferran, calle Dr. Ventura Alabau, calle Fermín Vilar, calle Font Baixa, calle Font Santa, calle Francisco Villa “El Morenet”, calle Graz Liebenau, calle Hernán Cortés, calle Isabel de Villena, calle Joanot Martorell, calle Joaquín Sorolla, calle Juan Sebastián Elcano, calle Lepanto, calle l'Horta, calle Literato Azorín, calle Lugar Nuevo de la Corona, calle Manuel Iranzo, calle Mariano Benlliure, calle Músico Francisco Burguera, calle Onteniente, calle Paiporta, calle Párroco Jacinto Vicent, calle Pérez Llácer, calle Picanya, calle Pintor Segrelles, calle Profesora Ana Rojo, calle Rafael Ridaura, calle Ramón Lacreu, calle San Antonio, calle San Cayetano, calle San Jorge, calle Sedaví, calle Segorbe, calle Sénia, calle Silla, calle Vicente Aleixandre, calle Virgen, calle Virgen del Socorro, calle Xúquer, plaza de la Música Celia Giner y plaza Poeta Miguel Hernández.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Alfafar reafirma su compromiso con la mejora continua de los barrios y con la puesta en marcha de inversiones que permitan seguir transformando el municipio, mejorando la seguridad, la movilidad y la calidad de los espacios públicos para todos los vecinos y vecinas.