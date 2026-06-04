El CEIP Rosa Serrano de Paiporta gana el Premio Baldiri Experiencias por su proyecto educativo SAÓ

El CEIP Rosa Serrano de Paiporta ha sido reconocido con el Premio Baldiri Experiencias 2025-2026 por el proyecto educativo SAÓ, uno de los galardones de referencia en el ámbito educativo. Impulsado por la Fundación Carulla, este premio distingue iniciativas innovadoras que buscan transformar el aprendizaje a través del arte, la creatividad y el compromiso social.

El galardón pone en valor el trabajo desarrollado durante el pasado curso por el alumnado de 4.º de Primaria del centro, que creó dos óperas originales como resultado de un proceso educativo basado en la participación, la reflexión colectiva y la expresión artística. Una de las obras abordaba el miedo y la oscuridad desde la mirada infantil, mientras que la otra tomaba como punto de partida la dana para reflexionar sobre la reconstrucción, la solidaridad y el agradecimiento a todas las personas que ayudaron al municipio en los momentos más difíciles.

Alumnado participante. / A.P.

Aunque el proyecto SAÓ se desarrolla actualmente en decenas de centros educativos e implica a cientos de estudiantes, las bases del premio exigían presentar la experiencia concreta de un único centro, motivo por el cual el jurado ha distinguido el trabajo realizado en Paiporta.

Fomento de la creatividad

La concejala de Educación, Olga Sandrós, ha destacado que este galardón “reconoce una forma de entender la educación que sitúa al alumnado en el centro, fomenta la creatividad y convierte las experiencias vividas en oportunidades de aprendizaje”. Sandrós ha señalado que “el CEIP Rosa Serrano vuelve a demostrar la enorme calidad educativa que existe en los centros públicos de Paiporta gracias a la implicación del profesorado, de las familias y de toda la comunidad educativa”.

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha afirmado que “este premio es una muestra del talento y la capacidad transformadora de nuestra escuela pública”. “Que un proyecto nacido en las aulas de Paiporta sea reconocido con un galardón de este nivel nos llena de orgullo y confirma que nuestros centros educativos son referentes en innovación, inclusión y calidad pedagógica”, ha indicado.

Alumnado participante. / A.P.

El proyecto SAÓ se construye a partir de la colaboración entre centros educativos, profesionales de la educación y compañías artísticas, con el objetivo de dar voz al alumnado a través de la creación escénica. En el caso del CEIP Rosa Serrano, esta experiencia ha permitido a los niños y niñas explorar emociones, trabajar de forma colectiva y transformar en arte vivencias tan significativas como las derivadas de la dana..

Desde el Ayuntamiento de Paiporta se pone en valor este nuevo reconocimiento, que refuerza el papel de los centros educativos del municipio como espacios de innovación, creatividad y excelencia pedagógica, capaces de generar proyectos con impacto más allá de las aulas.