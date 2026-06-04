Cerca de 900 escolares participan en el proyecto educativo "Torrent, historia de mi ciudad" para descubrir sus raíces y patrimonio

Torrent ha cerrado con éxito una nueva edición del proyecto educativo "Torrent, historia de mi ciudad", una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Torrent en colaboración con la editorial La Orquídea de Darwin que ha permitido a alrededor de 875 alumnos y alumnas de la localidad acercarse a la historia, la cultura y el patrimonio de su municipio de una forma innovadora y participativa.

Durante el presente curso escolar, un total de 19 centros educativos recibieron el libro "Betlem Petri "y "el Misterio de la Torre", recurso didáctico que sirve de hilo conductor para el aprendizaje de la historia local. De ellos, 16 colegios participaron activamente en las animaciones lectoras y actividades educativas desarrolladas entre los meses de enero y mayo.

Visita a la Almoina. / A.T.

El principal objetivo de este proyecto ha sido fortalecer el vínculo de los escolares con sus raíces y su identidad cultural, convirtiéndolos en auténticos embajadores del orgullo de ser torrentinos.

Aprendizaje interactivo para acercar la historia a las aulas

La edición de este año ha destacado especialmente por la incorporación de metodologías visuales e interactivas. Los estudiantes han podido conocer episodios clave de la historia local, como la Reconquista, a través de dinámicos juegos de estrategia utilizando fichas de ajedrez. Asimismo, han elaborado una gran línea temporal que recorre los más de 900 años de historia de la Torre de Torrent, uno de los símbolos patrimoniales más representativos de la ciudad.

Además, se han mantenido algunas de las actividades más valoradas por el alumnado, como los juegos de orientación con mapa y brújula por el casco histórico, que combinan aprendizaje, trabajo en equipo y descubrimiento del entorno urbano.

Un concurso para expresar la visión de Jaume I

Como colofón al proyecto, se celebró el concurso “¿Quién es Jaume I para ti?”, acompañado de una exposición en la sala del Centro de Información Juvenil (CIJ), ubicada en el edificio Metro. La muestra reunió los trabajos realizados por los estudiantes y ofreció a los visitantes la posibilidad de interactuar con diversas actividades educativas relacionadas con el patrimonio local, entre ellas el rompecabezas de la Cruz de Pere Mora o el juego de encaje sobre las partes fundamentales de la torre defensiva.

La clase de 5.º A del CEIP Federico Maicas resultó ganadora del certamen. Como premio, el grupo disfrutó de una visita guiada al Centro Arqueológico de la Almoina, una experiencia especialmente significativa al tratarse de una de las últimas oportunidades para visitar este espacio antes de su cierre temporal por obras de reforma durante más de un año.

Gracias a esta experiencia, los escolares han podido reforzar sus conocimientos sobre la historia valenciana y consolidarse como pequeños expertos en el pasado y el patrimonio de su territorio.

Desde el Ayuntamiento de Torrent se valora muy positivamente la acogida de esta iniciativa, que continúa creciendo año tras año y reafirma el compromiso municipal con una educación innovadora, participativa y vinculada al conocimiento y conservación de la identidad local.