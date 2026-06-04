La Generalitat desbloquea el edificio de Labora Meliana abandonado a medio construir en 2023

La Generalitat ha iniciado los trámites para recuperar el proyecto del Espai Labora en Meliana y terminar su construcción tras destacar la situación de paralización de la ejecución de las obras desde 2023, y cuya estructura abandonada estaba ocasionando molestias entre los vecinos, que denucniaban plagas y malos olores. Fue el Gobierno del Botánic el que suscribió el 20 de septiembre de 2021 el contrato con la empresa Vainsa Infraestructuras S.L. para la ejecución de las obras del nuevo Espai Labora de Meliana.

Durante la ejecución del proyecto, la empresa adjudicataria incurrió en retrasos en el cumplimiento de los plazos previstos, pese a las prórrogas concedidas para facilitar la continuidad de las obras. Finalmente, esta situación derivó en la paralización total de la actuación. Ante esta situación, Labora decidió no continuar ampliando plazos y resolver el contrato con el objetivo de poder retomar el proyecto en condiciones adecuadas y con todas las garantías necesarias para asegurar su correcta finalización.

"El compromiso de Labora ha sido desde el primer momento desbloquear esta situación y garantizar que las obras puedan ejecutarse correctamente, con seguridad jurídica, planificación técnica actualizada y garantías para evitar nuevos retrasos", señalan desde la Generalitat.

Tras diversas actuaciones, que incluye una denuncia en el juzgado,, el Consell logró resolver el contrato en 2025, con una resolución que también comportó también la liquidación de los contratos complementarios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, tramitándose los correspondientes procedimientos administrativos.

En marzo de 2023 el entonces secretario autonómic de Ocupación, Enric Nomdedéu, visito la sobras que aseguró estarían listas ese verano. / GVA

Tras ello, se ha iniciado un nuevo procedimiento para avanzar así en la nueva licitación de la ejecución definitiva de las obras pendientes. De hecho, la Generalitat Valenciana ha aprobado una dotación de 122.291euros, como así se publica en el DOGV, que tal y como explica la resolución seran destinadas a una revisión de precios, puesto que ya han pasado cinco años desde que se firmó el contrato y los materiales ha ascendido considerablemente.

"Para la Generalitat, la finalización del nuevo Espai de Meliana es fundamental y por ello ha trabajado para que pueda ser una realidad superando los inconvenientes de retrasos y paralización que ha sufrido. Se trata de una actuación prioritaria, ya que permitirá mejorar de forma sustancial la atención a ciudadanía y empresas mediante unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las nuevas necesidades de orientación y empleo: mayor privacidad para la atención individualizada, espacios para trabajo grupal y salas destinadas a procesos de selección e interlocución directa con empresas", explican.

"Por fin se va a solucionar el problema"

Para el teniente alcalde del Ayuntamiento de Meliana y diputado de Turismo, Pedro Cuesta, "la Generalitat ha tenido que resolver un problema que creó el Gobierno del Botànic. Vinieron aquí a hacerse la foto de cara a las elecciones de 2023, prometiendo que abirrían en verano cuando era algo imposible. Ahora por fin se va a poder retomar la obra tal y como nos ha informado desde Labora", explica.

El de Meliana se une a otros nuevos Espais Labora puestos en marcha en Chiva, Catarroja, Burjassot y Paterna, alcanzando ya las 55 oficinas en toda la Comunitat Valenciana.