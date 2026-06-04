"Me han afiliado al PSOE de Quart de Poblet y no me había enterado". Esta frase referida a la ola de afiliaciones que ha registrado la agrupación local socialista, que ha pasado de 200 a 845 militantes en apenas un año, pone en el foco cómo se han llevado parte de las altas en esta agrupación, donde dos bloques bien diferenciados, los partidarios de la alcaldesa socialista Cristina Mora y sus detractores, se preparan ya para unas primarias en las que se elegiría al cabeza de cartel para las municipales de 2027.

Primos, hermanos, esposas, amigos...

Familiares de concejales y de altos cargos de la agrupación de Quart se han lanzado a afiliar gente al partido con vistas a poder ganar esas votaciones, que si se dan, tendrían lugar como pronto a finales de año. Primos, hermanos, mujeres, maridos, amigos... se han apuntado al partido socialista. Quart de Poblet, que tiene unos 26.000 habitantes, ha visto cómo se ha disparado la afiliación al PSOE local, con situaciones un tanto extrañas como que hay jubilados que se han afiliado y declaran que no pagan la cuota "porque es gratis", que hay alguna persona que se ha visto dada de alta en el PSPV sin haber sido consciente de dar su consentimiento o que hay quien pide a sus conocidos que se afilien con la certeza de que un tercero pagará su cuota.

En el pueblo se ha extendido esta fiebre de apuntarse al Partido Socialista. Así lo confirman diversas fuentes de la agrupación a Levante-EMV. También hay otras fuentes que muestran su preocupación porque se "adultere" el proceso de primarias, porque pueda estar funcionando "el fondo de reptiles" y porque se dé entrada a personas, que han desembarcado en la organización para participar en esta guerra interna planteada como un plebiscito a la alcaldesa Cristina Mora, y que en bastantes casos "no son progresistas".

La distribución de fuerzas interna

Más allá de otras lecturas, en clave autonómica, la agrupación local arrancó este proceso, en junio de 2025 con una ejecutiva local elegida por el 96,6% de la militancia. Su secretario general Adolfo Gadea es el marido de la exalcaldesa y diputada en el Congreso Carmen Martínez. En esa votación participaron en torno a 200 militantes. La dirección local salió elegida casi por aclamación pese a que ni la alcaldesa Cristina Mora ni nadie de su entorno de máxima confianza figura en la ejecutiva. En ese momento, buena parte de los afiliados y de la ejecutiva ya se enfocaron hacia el camino de forzar primarias y de sustituir a Mora como cartel electoral.

Después, los concejales del grupo municipal socialista, la alcaldesa y su equipo de confianza iniciaron una serie de afiliaciones con el objetivo de darle un vuelco a la agrupación y de asumir el control orgánico interno, para en caso de que finalmente se convoquen primarias, que Cristina Mora tenga un número suficiente de apoyos para aguantar como alcaldable.

Así, hasta el 31 de mayo, los partidarios de la alcaldesa afiliaron a casi 340 personas mientras que el grupo favorable a Gadea, Carmen Martínez y Bartolomé Nofuentes (exdiputado provincial y presidente local) sumaron a menos de 300 nuevos afiliados. A esa fecha, la aritmética local apuntaba a un posible vuelco en la agrupación, a favor de los partidarios de Mora.

Los detractores de Mora: "Estamos muy contentos"

Sin embargo, el 1 de junio, se produjo una ola de afiliaciones, durante todo el día y parte de la noche en la sede del PSPV-PSOE local, en la que el grupo de Carmen Martínez sumo otro centenar de nuevos afiliados. Gadea, Nofuentes y Fran Hidalgo, secretario de organización, pusieron toda la maquinaria a funcionar. Con este empujón, los detractores de la alcaldesa habrían vuelto a recuperar el poder orgánico. Tanto es así que fuentes de la ejecutiva local señalan que están "muy satisfechos" porque al cierre del censo del cuatrimestre, "hemos mantenido la correlación de fuerzas en un 70% a 30%", se entiende, a favor de primarias y de presentar candidato alternativa a la alcaldesa.

Entre los apoyos que se han sumado al grupo de Gadea y Martínez, hay que citar afiliados de la Ribera y del Camp de Turia que se habrían traslado a la agrupación de Quart con el objetivo de participar en la batalla que se avecina.

En todo este maremágnum de afiliaciones, con un intenso fin de semana de llamadas telefónicas a simpatizantes y vecinos de toda condición para sumarse a un bando, y con la afiliación por vía telemática de decenas y decenas de personas, echando humo en los ordenadores, el resultado es que el PSOE de Quart ya es la segunda agrupación más numerosa de toda la provincia, solo superada por València capital que tiene mil afiliados.

En la propia agrupación y también fuera de la misma, hay destacados militantes que observan con "vergüenza ajena" lo que está ocurriendo, pues no agrada que el carnet del PSOE sirva para "apoyar o cambiar" a la alcaldesa. Estas fuentes coinciden en que con estas afiliaciones masivas "se adultera" la democracia interna y "el verdadero espíritu" de las primarias. El problema de fondo, dicen estas fuentes, es que la guerra interna, es ya vox populi en Quart y "puede minar la credibilidad de la marca", sea quien sea el candidato o candidata finalmente.

Reacciones de la ejecutiva provincial y de la ejecutiva nacional

Mientras tanto, fuentes de la ejecutiva de la provincia de Valencia del PSPV-PSOE, que encabeza Carlos Fernández Bielsa, mostraron ayer en declaraciones a Levante-EMV su apoyo total a la alcaldesa Cristina Mora y confiaron en que "esperamos que nadie ponga en riesgo una alcaldía como la de Quart por intereses personales".

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE Diana Morant bendijo ayer estas afiliaciones masivas y las atribuyó al deseo de la sociedad civil de sumarse al proyecto progresista que ella encabeza con vistas a las municipales y autonómicas de 2027. "Me encanta que en estos momentos complejos haya gente que quiera afiliarse al PSPV-PSOE", declaró. Porque añadió: "necesitamos más militantes socialistas, necesitamos incorporar a la sociedad civil" con vistas al proyecto socialista que debe retornar un gobierno progresista a la Generalitat, afirmó.

Sobre las primarias, dijo que "no hay que tener miedo" a ellas. "Yo nunca le he tenido miedo -a la democracia interna-, cuando me presentaba a las elecciones en Gandia siempre lo hacía con el proceso que estaba en los estatutos, pero además con una urna al lado, en la que participaba la ciudadanía de Gandia, siempre, y esa es mi filosofía, la manera en la que yo entiendo la política de los pueblos. Los ciudadanos tienen que participar junto a las agrupaciones en este proyecto alternativo que necesitamos en la Comunitat Valenciana", manifestó.