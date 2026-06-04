“Es imprescindible abordar el suicidio en la juventud de forma directa y realista”

“Tenemos que abordar el tema del suicidio, especialmente en la juventud, de forma directa y realista. Es imprescindible. No podemos hacer como que no pasa o como que es una cuestión individual sobre la que no hay que actuar. Y menos aún en los municipios de la dana, donde tenemos una sobrecarga añadida”.

De esta forma ha comenzado su intervención el presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes, en la jornada “Previndre el suïcidi en la joventut”, que la institución comarcal ha organizado este miércoles en el salón de actos de Caixa Rural Torrent, con el apoyo económico del IVAJ. Cabanes ha hecho una llamada a una actuación conjunta de las Instituciones y la Sociedad civil.

El presidente ha recordado que esta jornada es una de las medidas a raíz del estudio que Save the Children, la Universitat de València y la Mancomunitat realizaron en 2025 sobre el impacto de la dana en la infància y adolescència, en el que se pusieron de manifiesto las repercusiones psicológicas y emocionales. Por ello, también ha aprovechado para reclamar a la Generalitat Valenciana más recursos en los centros de salud de la zona dana para salud mental.

Cabanes ha inaugurado la jornada con el director general del IVAJ, Vicente Ripoll, quien ha apoyado la iniciativa desde el primer momento. “El asociacionismo es importantísimo como red de apoyo a la juventud”, ha defendido en su intervención, además de anunciar el apoyo a futuras acciones de la Mancomunitat en esta nueva línia de trabajo que ha abierto.

La Niña Amarilla en la sjornadas de la Mancomunitat de l'HortaSud sobre suicidio. / M.H.S.

También Ripoll ha anunciado que el IVAJ va a poner en marcha en el próximo curso un plan en los institutos para ofrecer herramientas al profesorado que sean “como unos primeros auxilios” de cómo actuar cuando se detecta un posible caso entre el alumnado.

Aunque inicialmente la jornada estaba prevista en las instalaciones de la Mancomunitat, la elevada inscripción de más de 200 profesionales de la educación, la sanidad, la intervención comunitaria, los servicios sociales, el tercer sector, así como equipos de una decena de mancomunidades, motivó un cambio de emplazamiento y una ampliación del aforo.

El impacto de la dana

En la primera parte de la sesión formativa intensiva han participado dos representantes de la asociación La Niña Amarilla, la periodista Cristina Martínez-Vallier y de la psicóloga sanitaria e investigadora Joana Tomás. Ambas han explicado, de forma participativa, cómo funciona la conducta suicida, además de analizar las estadísticas.

Asimismo, han dedicado un capítulo a la relación entre la dana y la conducta suicida, en la que han dejado claro que “una catástrofe natural no provoca por sí sola una conducta suicida” pero “cambia profundamente el contexto en el que viven las personas” por lo que “puede agrava los factores de vulnerabilidad”.

Tras la pausa café, ha sido el turno de Pablo R. Coca, conocido en las redes sociales como @occimorons, psicólogo clínico y uno de los divulgadores de referencia en España en este momento. El profesional ha partido de su obra “Esas cosas que nos pesan”, que se ha convertido en una guía para el sector docente de los institutos y que él ha trasladado al contexto para ofrecer herramientas de trabajo a la audiencia con ejemplos prácticos.

La jornada ha incluido en el mismo recinto una exposición de este profesional sobre salud mental y malestar emocional. Además, se ha contado con un punto de venta de libros y materiales del autor y la asociación, y otros relacionadas con esta temática, gracias a la colaboración de Novallibres.