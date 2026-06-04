Manel Xavier Pitarch Font gana el XXIV Premio de Poesía Vicent Andrés Estellés de Burjassot por su obra Sentència 8.000.000

El XXIV Premio de Poesía Vicent Andrés Estellés de Burjassot 2025 ya tiene ganador. Se trata del autor vila-realense Manel Xavier Pitarch Font, que ha obtenido el galardón literario por la obra presentada al certamen, Sentència 8.000.000.

El poemario de Pitarch se ha alzado con el premio de entre las obras presentadas a esta nueva edición, según el fallo del jurado, reunido el 1 de diciembre de 2025 y formado por los poetas y escritores Víctor Benavides, Àngels Gregori y Elm Puig, que acordaron conceder el premio por unanimidad a la obra presentada bajo el pseudónimo de Nakba.

Según consta en el acta del jurado, "Sentència 8.000.000" es “una obra honesta, con una rica variedad de registros”, en la que destaca “la alternancia de tonos” sin perder la cohesión del conjunto. El jurado ha valorado, además, la apuesta arriesgada de sus versos y la presencia de influencias literarias procedentes de diferentes culturas y literaturas. Se trata, según el fallo, de una obra que conmueve al lector “sin negar la incomodidad”, con versos aparentemente sencillos, pero con un trasfondo profundo.

Manel Xavier Pitarch Font nació en Vila-real en 1966. Es licenciado en Filología Catalana y en Literatura Española por la Universitat de València y ejerce la docencia en la enseñanza pública, una dedicación que considera plenamente vocacional y una experiencia humana incomparable. Asimismo, está vinculado a diferentes instituciones que trabajan por la lengua y la cultura.

En su trayectoria literaria, iniciada desde muy joven, destaca especialmente el premio Jacint Verdaguer 2002, concedido por Òmnium Cultural y el Ayuntamiento de Calldetenes, en el Año del Centenario Verdaguer, por la obra Trajectes del desencís. Posteriormente, ha recibido otros reconocimientos como el premio Marc Granell 2015, por Primavera entre les runes, y el Ibn Hazm Ciutat de Xàtiva, por "Poemari per a ociosos".

Para Pitarch, la creación literaria es una vertiente artística que permite explicar el mundo y al ser humano desde un lenguaje auténtico, comprometido con el arte y con la sociedad. Su universo creativo, ligado a la palabra y al descubrimiento del lector, se suma ahora al palmarés del Premio de Poesía Vicent Andrés Estellés de Burjassot.

El Premio Vicent Andrés Estellés de Poesia, otorgado por el Ayuntamiento de Burjassot, alcanza este año su vigésimo cuarta edición y cuenta con una dotación económica de 9.000 euros. El certamen, creado en 1993, el mismo año en que murió el poeta, nació para honrar su memoria y tiene como objetivo seguir promocionando la figura y la obra literaria de Vicent Andrés Estellés en el municipio que le vio nacer, al tiempo que impulsa la creación literaria en valenciano.