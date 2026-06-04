Paterna celebra un encuentro empresarial récord con más de 700 asistentes

Paterna ha vuelto a convertirse hoy en el epicentro del tejido empresarial valenciano con la celebración del VI Encuentro Empresarial ‘Paterna Ciudad de Empresas’, que ha congregado en Kinépolis Paterna a más de 700 empresarios, directivos, profesionales e instituciones en una edición de récord, completando el aforo permitido.

Este encuentro empresarial, organizado por el Ayuntamiento de Paterna y APYMEP en representación de todas las entidades que integran la asociación Paterna Ciudad de Empresas, ha reafirmado el posicionamiento de la localidad como el primer Municipio Industrial Estratégico declarado en la Comunitat Valenciana y como uno de los grandes polos y ecosistemas empresariales e industriales del territorio autonómico.

Durante la clausura institucional, el alcalde de Paterna y Presidente de Paterna Ciudad de Empresas, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que “Paterna ha demostrado que la colaboración público-privada es la mejor herramienta para generar empleo, atraer inversiones y consolidarse como uno de los grandes motores económicos de la Comunitat Valenciana”.

"Más de 6.100 actividades económicas"

En esta línea, Sagredo ha señalado que “las más de 6.100 actividades económicas con las que cuenta actualmente Paterna son la mejor prueba de que somos una ciudad preparada para invertir, innovar, crear empleo y seguir creciendo.”

Por su parte, el presidente de APYMEP, Vicente Peñalver, ha puesto en valor el papel de los empresarios y empresarias como motores de empleo, innovación y bienestar social y económico. “Para mí no hay nada más bonito que ser empresario”, ha señalado durante su intervención, en la que reivindicó el esfuerzo y la responsabilidad que implica sacar adelante un proyecto empresarial y expresó su deseo de que la sociedad reconozca cada vez más la labor que realiza el tejido empresarial y defendió la importancia de fortalecer la colaboración entre administraciones y empresas.

El encuentro también ha contado con el respaldo de un importante grupo de empresas patrocinadoras y entidades colaboradoras. Entre ellas, Caixa Popular, A3Sides/Wolters Kluwer, Marcos Automoción, Albia Servicios Funerarios y Puertas Andreu, junto a otras firmas y organizaciones colaboradoras vinculadas al tejido económico y empresarial valenciano.

La jornada ha contado con una mesa de diálogo empresarial protagonizada por referentes femeninas del ámbito empresarial, financiero, tecnológico y de la innovación como la CEO de Grupo Vestel, Sara Díez; la presidenta de Bioval, Ángela Pérez; la directora de Grupo Economía 3, Elisa Valero; y la directora general de Caixa Popular, Alicia Soler. Durante el coloquio se abordaron algunos de los principales retos actuales de las empresas, como la transformación digital, la inteligencia artificial, el liderazgo, la gestión del talento o la adaptación a entornos económicos cambiantes, compartiendo además experiencias y consejos prácticos desde la experiencia directiva y empresarial.

Otro de los momentos destacados del encuentro ha sido la ponencia del economista Gonzalo Bernardos, quien ofreció una amplia visión sobre la situación económica española y los principales desafíos y perspectivas que afrontan empresas, mercados e instituciones en el actual contexto económico.

Iniciativa de formación y compromiso social

El VI Encuentro Empresarial también ha reservado espacios específicos para poner en valor iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, la formación y el compromiso social.

En materia de Formación Profesional, el encuentro sirvió para reforzar la conexión entre empresas y centros educativos a través de la Mesa Local por la Formación Profesional y del acuerdo marco de colaboración impulsado por Paterna Ciudad de Empresas junto a los centros formativos del municipio, con el objetivo de favorecer la captación de talento y acercar la realidad empresarial al alumnado.

Sostenibilidad como acción importante

Asimismo, la sostenibilidad ha vuelto a ocupar un papel relevante mediante distintas iniciativas impulsadas desde Paterna Ciudad de Empresas para fomentar la economía circular y la reducción del impacto ambiental, incluyendo la evaluación y compensación de la huella de carbono generada por el propio eventom realizada a través de la asesoría CO2zero.

La responsabilidad social empresarial ha tenido también protagonismo gracias a la participación de entidades sociales y solidarias como el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, Aspanion – Corazones Solidarios, Farmamundi, Fundación Talento Divergente y Ayuda Una Familia, cuyo trabajo ha sido reconocido durante el encuentro por su impacto social y su contribución a la mejora del entorno.