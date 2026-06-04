El plan para los jóvenes de la dana de la Fundación Princesa de Girona deja un impacto social de 12,3 millones

La antigua discoteca Tabú de Benetússer se ha convertido este jueves en el epicentro de la solidaridad tras la dana del 29 de octubre de 2024. Su transformación en el Espai Comunitari La Casa Oberta va avanzando y se espera que esté acabada en enero de 2027. Este es uno de los proyectos del Plan Especial de Intervención para Jóvenes de Valencia que, tras la dana, puso en marcha la Fundación Princesa de Girona y que abarca cuatro líneas de actuación: apoyo a centros educativos, emprendimiento juvenil con propósito, acompañamiento al bienestar emocional y visibilidad del talento joven.

La Casa Oberta, en plena rehabilitación, ha acogido la presentación de los resultados de este programa, que ha dejado un impacto social de 12,3 millones de euros, tal y como ha apuntado el presidente de la institución, Francisco Belil, en su intervención, y que "ha movilizado a más de 8.000 jóvenes y ha apoyado a cerca de 2.000 personas y 18 centros educativos de la provincia de Valencia”.

“Estos resultados han sido posibles gracias a la colaboración entre administraciones, empresas y entidades sociales, multiplicando por 8,4 el valor social de la inversión realizada", ha apuntado. Asimismo, ha señalado que “La Casa Oberta se ha convertido en un símbolo de recuperación, esperanza y capacidad de superación para el territorio”.

El presidente de la institución, Francisco Belil. / A. D. / LEV

En el acto han estado presentes Santiago Peraita, presidente de Fundación Horta Sud; Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana; Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y Consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación; Eva Sanz, alcaldesa de Benetússer; Salvador Tasqué, director general de la Fundación Princesa de Girona; Julio Huerta, coordinador de Fundación Horta Sud; Héctor Colunga y Raúl Casado, codirectores del Plan Especial; y Daniel Millor, impulsor del proyecto arquitectónico del Espai Comunitari La Casa Oberta y Premio Princesa de Girona Social 2024. También se ha sumado el comisionado por la dana de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida.

A través de paneles, los asistentes, han podido comprobar las diferentes áreas en las que ha intervenido la Fundación Princesa de Girona y los resultados, contados por sus protagonistas.

La Casa Oberta

Peraita ha intervenido para hacer una llamada a la unión entre "empresas, instituciones y el tercer sector" que ha permitido desarrollar este espacio comunitario, en el que participa la Fundació Horta Sud junto con Princesa de Girona, como un "proyecto de éxito" que se espera que sirva de ejemplo para le resto del mundo, aunque ha matizado que todavía falta financiación para acabarlo. "Tenemos una carpeta con muchos proyectos, pero para llegar lejos hay que ir acompañado", ha concluido.

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, también ha mostrado su satisfacción por el proyecto que se está transformando en una realidad en su municipio. "Es un edificio emblemático, una muestra de la revolución industrial, y en una segunda etapa un punto de encuentro para la juventud y para muchas generaciones y ahora se va a reconvertir en un espacio comunitario", ha apuntado, además, "favorecerá el fortalecimiento de nuestro tejido asociativo no solo en nuestro municipio sino en la comarca de l’Horta Sud situando a Benetússer como referencia del trabajo comunitario".

Un momento del acto. / A. D. / LEV

El director de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, ha explicado que "la dana fue una herida colectiva muy grave y sabíamos que el papel del asociacionismo iba a ser muy importante en esos momentos y, después, para la recuperación". Así surgió el proyecto. "En el segundo diagnóstico comprobamos que muchas entidades se habían quedado sin espacio y había una necesidad para más de 50 de ellas".

Medición de resultados

La medición de resultados pone de manifiesto mejoras significativas en ámbitos clave como la educación, el emprendimiento y el bienestar emocional. En el entorno educativo, el porcentaje de alumnado que afirma haber aprendido “mucho” o “bastante” en clase pasó del 71 % al 92 %, mientras que la percepción de seguridad y bienestar en los centros educativos donde se actuó aumentó del 73 % al 91 %. En el ámbito emprendedor, el conocimiento sobre emprendimiento creció del 4 % al 22 % entre los participantes y el interés por emprender se incrementó del 34 % al 50 %. Además, el 41 % de las iniciativas impulsadas durante el programa consiguió financiación para continuar su desarrollo más allá de la intervención inicial.

Los indicadores de satisfacción refuerzan estos resultados. El profesorado participante otorgó una valoración media de 7,8 sobre 10 a las actividades desarrolladas, mientras que los jóvenes participantes en los retos emprendedores calificaron su experiencia con un 8,7 sobre 10. Los programas centrados en el bienestar emocional alcanzaron la valoración más alta, con una puntuación media de 9,2 sobre 10, confirmando la relevancia de acompañar emocionalmente a los jóvenes en contextos de recuperación tras una emergencia.

Más allá de las cifras, el plan ha contribuido a fortalecer capacidades, generar nuevas oportunidades y reconstruir vínculos comunitarios, dejando una red de colaboración activa y proyectos en marcha que seguirán desarrollándose los próximos meses. La experiencia demuestra que invertir en los jóvenes no solo acelera la recuperación tras una crisis, sino que fortalece la resiliencia y el futuro de todo un territorio.

Otros programas

Impulsado por la Fundación, «Generación docentes», ha sido el movimiento de voluntariado con la participación de 20 jóvenes docentes procedentes de doce comunidades autónomas y con formación en ámbitos como Educación Infantil y Primaria, Educación Social, Trabajo Social, Psicología, Pedagogía o Educación Secundaria, que se incorporaron a 19 centros educativos.

La Gira Retos Emprendedores reunió a cerca de 500 jóvenes en seis localidades de la zona afectada. Tras un proceso de incubación y acompañamiento, 24 equipos formados por 72 jóvenes participaron en una fase intensiva de desarrollo de proyectos y diez iniciativas finalistas recibieron financiación por valor de 100.000 euros para poner en marcha soluciones vinculadas a la resiliencia territorial, la innovación social, la educación y la recuperación económica.

Uno de los hitos más relevantes presentados durante la jornada ha sido el Libro Blanco de Generación X Valencia (GxVLC), elaborado por 19 jóvenes líderes seleccionados por la Fundación Princesa de Girona que, a lo largo de seis meses, han recogido y analizado más de 150 testimonios de jóvenes afectados directa o indirectamente por la dana.

Entre los hallazgos más repetidos por las personas entrevistadas destacan la solidaridad y el apoyo comunitario y recoge además propuestas concretas para mejorar la preparación ante futuras emergencias.

La línea de acompañamiento al bienestar ha combinado programas de mentoría con una amplia red de apoyo psicosocial desarrollada junto a la asociación Betania, que ha beneficiado a cerca de 2.000 personas y ha realizado 3.585 intervenciones psicosociales en diferentes municipios afectados.