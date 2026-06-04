Quart de Poblet alquila 46 equipos de refrigeración para climatizar las aulas de Primaria

El alquiler de 46 equipos de refrigeración evaporativa para los centros públicos de Educación Primaria de Quart de Poblet garantizará unas condiciones térmicas adecuadas durante los meses de más calor.

Esta iniciativa del ayuntamiento responde a una preocupación creciente de la comunidad educativa ante el aumento de las temperaturas en las aulas durante los meses de junio, septiembre y octubre, una situación que afecta tanto el alumnado como el profesorado y que dificulta el desarrollo normal de la actividad educativa.

Demanda del Consejo Escolar

El Consejo Escolar Municipal, en su sesión del 20 de noviembre de 2025, abordó la necesidad de adoptar medidas eficaces ante las altas temperaturas en los centros educativos. Como resultado de este debate, el 15 de diciembre se remitió un escrito a la Conselleria de Educación trasladando la preocupación existente y reclamando una respuesta urgente y efectiva.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, asegura que desde el Ayuntamiento “hemos decidido actuar porque no podemos seguir esperando mientras nuestro alumnado y profesorado sufren las altas temperaturas”. Garantizar unas condiciones adecuadas para aprender y trabajar, es una cuestión de bienestar, de salud y también de calidad educativa”.

En el escrito se puso de manifiesto que los efectos del cambio climático están incrementando los episodios de calor extremo, especialmente al inicio y al final del curso escolar, y que los centros educativos no disponen de los recursos suficientes para garantizar unas condiciones adecuadas de confort térmico. También se advertía que la falta de sistemas de climatización repercute negativamente en la salud, el bienestar y el rendimiento académico del alumnado y del personal docente.

Tres meses esperando

Por su parte, la concejala de Educación, Consue Campos, insiste en que “llevamos meses trasladando esta preocupación a la Conselleria, y ante al falta de soluciones, asumimos temporalmente esta actuación, porque nuestra prioridad es dar una respuesta inmediata a las necesidades de alumnado y profesorado”

La medida supone una inversión de 11.228,80 euros e incluye el transporte, la instalación, la puesta en funcionamiento, el mantenimiento, el servicio de averías y el seguro de responsabilidad civil de los equipos.

Además, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el 30 de septiembre una moción de urgencia para impulsar un plan de actuación y confort térmico en los centros educativos públicos.

Respuesta global a Educación

En la comunicación remitida a la Conselleria, el Ayuntamiento solicitaba una respuesta global ante esta problemática, un protocolo de actuación para episodios de emergencia climática, información detallada sobre el Plan de Confort Térmico anunciado por la Generalitat y, en caso de que la instalación de los sistemas de climatización recayera sobre los ayuntamientos, la apertura de una línea específica de subvenciones para hacer frente a las inversiones necesarias.

Sin embargo, y a pesar de las reiteradas peticiones trasladadas desde Quart de Poblet, el Ayuntamiento no ha recibido ninguna respuesta por parte de la Conselleria de Educación. Ante esta falta de actuación y con el objetivo de dar una solución inmediata a una necesidad urgente de la comunidad educativa, el consistorio ha decidido asumir temporalmente esta actuación y proceder al alquiler de los equipos de refrigeración.

Los equipos estarán operativos durante los periodos lectivos de los meses de junio, septiembre y hasta el 15 de octubre, contribuyendo a mejorar las condiciones ambientales de las aulas mientras no llegan las actuaciones estructurales que corresponden a la administración educativa autonómica.