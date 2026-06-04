Torrent celebra la VII edición del festival Torrent Històrica con Javier Cercas como protagonista

Torrent volverá a convertirse los días 5 y 6 de junio en epicentro de la novela histórica con la celebración de la VII edición del festival literario Torrent Històrica, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad que reunirá a destacados autores en torno a la literatura, la memoria histórica y el pensamiento crítico.

El viernes 5 de junio, a las 19:00 horas, el salón de actos del Ayuntamiento de Torrent acogerá el acto central del festival con la entrega del premio Cónsul Honorario a Javier Cercas, un reconocimiento a su capacidad para abordar algunos de los episodios más relevantes y complejos de la historia reciente de España desde una mirada rigurosa, reflexiva y profundamente humana. Tras la entrega del galardón, el escritor participará en una charla abierta al público en la que conversará sobre su obra y su manera de entender la literatura histórica.

Programación

El festival, que este año adelanta su celebración a junio, ofrecerá una programación que incluye encuentros con autores, mesas redondas y clubs de lectura. En esta edición participarán voces destacadas del panorama literario nacional e internacional, reforzando el objetivo del certamen de acercar la historia y la creación literaria a la ciudadanía.

Uno de los actos programados. / Levante-EMV

El director de Santiago Álvarez ha destacado que Cercas “nos ha ayudado a iluminar zonas oscuras de alguno de nuestros episodios recientes más significativos, siempre desde una perspectiva caleidoscópica que nos ayuda a comprender el mundo como una sucesión de hechos enredados y complejos, difíciles de simplificar sin perder su sentido”.

Segunda jornada

La programación continuará el sábado 6 de junio con actividades repartidas entre la Casa de la Cultura y otros espacios de la ciudad. Entre ellas, destacan mesas redondas sobre arquitectura histórica y personajes valencianos de relevancia, así como clubs de lectura con autores como Annie Lyons, Begoña Valero o Juan Francisco Ferrándiz, que compartirán sus obras con el público lector en encuentros cercanos y participativos.

Las intervenciones del 6 de junio. / A. T.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado que “Torrent Històrica se ha consolidado como una de las grandes citas culturales de nuestra ciudad y como un espacio de encuentro para quienes aman la literatura, la historia y el pensamiento crítico. Es un orgullo que Torrent vuelva a reunir a autores de primer nivel y que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una programación cultural abierta, cercana y de gran calidad”.

Asimismo, la alcaldesa ha subrayado que “la cultura es también una herramienta para comprender mejor nuestro presente y reflexionar sobre nuestra sociedad, y festivales como Torrent Històrica contribuyen a hacer de Torrent una ciudad viva, dinámica y comprometida con la difusión del conocimiento y la creación literaria”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha destacado que “Torrent Històrica vuelve a demostrar la apuesta decidida del Ayuntamiento por una programación cultural de calidad y por iniciativas capaces de generar diálogo, reflexión y participación ciudadana alrededor de la literatura y la historia”.

Con esta nueva edición, Torrent refuerza su posicionamiento como referente cultural en la Comunitat Valenciana, consolidando un festival que combina divulgación, rigor académico y acercamiento a la literatura histórica desde múltiples perspectivas.