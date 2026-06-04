Incidencia en Cercanías Valencia: un viajero indispuesto obliga a detener un tren en Catarroja
El convoy se detiene durante 38 minutos en la terminal mientras se atiende al viajero que ha tenido que ser evacuado a un centro sanitario
Un tren de la línea 1 de Cercanías de Gandia a Valencia ha tenido que detenerse en la estación de Catarroja debido a la indisposición de un viajero. Renfe ha activado el protocolo de emergencia y han acudido a la terminal agentes de la Policía Local así como asistencia sanitaria. El resto de viajeros han bajado también del tren en la estación.
Ha sido Renfe, a través de sus habituales canales de información, cuando ha informado que el tren con salida prevista a las 07:13 horas de la estación de Gandia con destino València Nord, se encontraba detenido en Catarroja.
Según fuentes de Renfe, un viajero se ha mostrado indispuesto y se ha activado el protocolo de emergencia de estos casos, parando en la estación más cercano, e este caso Catarroja, y llamando al 112, que ha enviado tanto asistencia sanitaria como policial.
Viajeros trasbordados
Tras llegar a la estación, el viajero ha sido atendido por una ambulancia y se le ha trasladado a un centro sanitario. El resto de viajeros han permanecido en el andén, hasta que han podido ser trasbordados en los dos siguientes trenes con destino Valencia, uno de la Línea C1 procedente de Gandia y otro de la Línea 2 procedente de Xàtiva. El resto de pasajeros que no cabían en ambos trenes, han permanecido en la estación hasta que el convoy que estaba parado ha reanudado la marcha tras ser evacuado el viajero indispuesto.
Según fuentes de Renfe, el tren ha llegado con un retraso de 38 minutos a la estación de València-Nord.
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