PP y Vox chocan en Xirivella por un cuentacuentos infantil sobre diversidad sexual

Este jueves por la tarde la Biblioteca Pública de Xirivella celebra un cuentacuentos sobre diversidad sexual, bajo el título "Contes violetes" para niños y niñas a partir de 4 años. Se trata de un espectáculo de cuentacuentos con música en directo con relatos tiernos, divertidos y reivindicativo , que forma parte de la programación que ha preparado el Ayuntamiento de Xirivella con motivo del mes del Orgullo.

Una actividad que ha enfrentado a los dos socios de gobierno, PP y Vox. La formación ultraderechista usaba precisamente el cartel usado en redes oficiales del Ayuntamiento de Xirivella para anunciar el cuentacuentos para tacharlo con un "En contra", y manifestar públicamente su rechazo a que los más pequeños puedas criarse en libertad sexual-

Así bajo el título "fuera las zarpas de nuestros hijos. Dejad que los niños sean niños y vivan su inocencia" , Vox critica la actividad inclusiva organizada por el PP: "Rechazamos la "sexualización" y la "corrupción de menores". Nos oponemos frontalmente a que se impartan contenidos sobre diversidad sexual o de identidad de género a niños de corta edad". En su habitual discurso discriminatorio en contra de la comunidad LGTBIQ+, usan este cuentacuentos para hacer pública algunos de sus consignas más habituales dentro del partido en referencia a la libertad de la educación sexual como "denunciamos la vulneración de la inocencia infantil", "los padres tienen derecho a educar a sus hijos según sus convicciones" o "no al adoctrinamiento ideológico".

Lemas que no comparte el PP, que asegura que va a seguir fomentando este tipo de actividades desde el gobierno local. "El Partido Popular de Xirivella y la alcaldía tienen una posición clara: creemos en la libertad, en el respeto y en la igualdad de todas las personas. Por eso hemos impulsado una programación completa con actividades culturales, educativas y familiares para celebrar, sensibilizar y visibilizar la diversidad y seguir avanzando en una sociedad más respetuosa e inclusiva", señalan al diario Levante-EMV.

En concreto, sobre el cuentacuentos , afirman que forma parte de toda una campaña de sensibilización que visibiliza los hitos históricos alcanzados en materia de derechos, y que va acompañada de pancartas y mensajes por las calles de Xirivella que promueven valores como el respeto, la libertad, la igualdad, la diversidad y el orgullo.

Actos de Xirivella diversa por el mes del Orgullo. / A.X.

También desde el consistorio recuerdan que se ha creado la marca ‘Xirivella Diversa’ para dar continuidad y visibilidad a estas políticas. "No hablamos de gestos aislados, sino de una apuesta clara que queremos consolidar en el tiempo porque creemos que la diversidad forma parte de la realidad de nuestro municipio y merece ser reconocida y respetada"

"Tenemos posturas muy diferentes"

En cuanto a formar gobierno con Vox, quien critica esta campaña, desde el ayuntamiento dirigido por Paqui Bartual, aseguran que "en determinadas cuestiones, tenemos posturas muy diferentes. Pero nuestra posición es la que estamos demostrando con hechos: una programación amplia, una campaña de sensibilización, acciones de visibilidad en nuestras calles y un compromiso firme con los valores de libertad y respeto. Nosotros gobernamos para todas las personas y colectivos sin excluir a nadie, sin sectarismos ni dogmatismo".

Además, avisan a sus socios que van a seguir fomentando actividades que promuevan la diversidad sexual: "Queremos que este compromiso tenga continuidad. No se trata de una acción puntual, sino de una línea de trabajo que ha llegado para quedarse en Xirivella".

Critica del PSPV

El consistorio responde así a las críticas del PSPV, quien pedía a la alcaldesa una respuesta clara a Vox: "De qué sirven las actividades, las pancartas y los discursos vacíos cuando se es incapaz de alzar la voz contra unas declaraciones como las que hace Vox", aseguraban en sus redes.

Algo que ha criticado el PP: "resulta llamativo que el PSOE pretenda dar lecciones en esta materia cuando durante décadas gobernó Xirivella y nunca impulsó una programación tan amplia, diversa y visible como la que se ha puesto en marcha este año el Partido Popular. Nosotros preferimos hablar de hechos. Y los hechos son que hoy Xirivella cuenta con más actividades, más visibilidad y más iniciativas en favor de la diversidad que nunca".