Alaquàs contará con un bus lanzadera al metro de Faitanar tras años de reivindicación

Alaquàs contará a partir del próximo lunes 8 de junio con una nueva línea de autobús independiente que realizará de manera exclusiva el trayecto Alaquàs-Faitanar-Alaquàs y que se corresponderá con la línea 163B. La línea 163A mantendrá su recorrido Alaquàs-València-Alaquàs, que es la que conecta con las estaciones de metro de la Avenida del Cid y Nou d'Octubre.

Este desdoblamiento es fruto del trabajo realizado por el Ayuntamiento de Alaquàs para dar solución a la que es una de las preocupaciones de las vecinas y los vecinos, el transporte público. Estas gestiones hicieron que en 2021 se consiguiera una lanzadera de autobús que conectara con la línea de metro de Nou d'Octubre y posterior Avenida del Cid. Continuando con ese trabajo, el Ayuntamiento de Alaquàs consiguió el pasado mas de diciembre de 2025, que esa misma línea tuviera parada en Faitanar.

Horarios y recorrido. / A.A.

Fruto de este trabajo, se ha conseguido este desdoblamiento que será efectivo de lunes a viernes a partir del 8 de junio y que aumentará las posibilidades de acceder a la red de metro.

Todos los horarios, de lunes a viernes , de 7 a 21.30 horas, se pueden consultar aquí: https://www.alaquas.org/url/b2rek8

Solución parcial para la llegada del metro

Para el Ayuntamiento de Alaquàs, esta es solo una solución parcial, puesto que desde hace años se está trabajando para que la línea L4, que fue anunciada en el Plan de Movilidad Metropolitana del área de València se haga realidad y que el metro llego a Alaquàs. Así se exigió en la moción aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos el pasado jueves 28 de mayo. El Alcalde de Alaquàs, Toni Saura, mostró su satisfacción por la unanimidad de esta moción, “puesto que la mejora del transporte público es una necesidad territorial objetiva independientemente del color político y esta moción defiende la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”. El primer edil destacó que “el problema de movilidad de Alaquàs no se resuelve con declaraciones institucionales ni con proyectos provisionales concebidos para reducir costes políticos. Necesita una estrategia real, calendarizada, financiada y ejecutable”.

A través de esta moción, el Ayuntamiento de Alaquàs instaba al Consell de la Generalitat Valenciana a confirmar antes del 31 de diciembre de 2026, públicamente y por escrito, el mantenimiento íntegro del proyecto de la línea 14 de Metrovalència así como exigir a la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que informe en detalle sobre el estado en que se encuentra el proyecto.