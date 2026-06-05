Alcàsser impulsa nuevas acciones hacia un municipio más sostenible

Con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Alcàsser continúa impulsando iniciativas para mejorar la sostenibilidad del municipio, fomentar el reciclaje y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar el entorno.

Durante esta legislatura se ha implantado el contenedor marrón para la recogida selectiva de residuos orgánicos, acompañado de campañas informativas y charlas para facilitar su uso y promover una gestión más eficiente de los residuos. Asimismo, se han instalado nuevos contenedores de vidrio en el casco antiguo y se desarrollan acciones de educación ambiental en los centros escolares.

Desde el área de Medio Ambiente también se realizan tratamientos periódicos de control de plagas, especialmente contra el mosquito tigre, cucarachas y larvas, reforzados durante los meses de más calor.

Además, Alcàsser ha celebrado diversas actividades con motivo de la Semana del Medio Ambiente, entre ellas una jornada de voluntariado en el espacio de las Aguas Potables, donde familias participaron en tareas de recuperación y cuidado de zonas afectadas por la dana.

El alcalde de Alcàsser, Alberto Primo Llácer, destaca que «seguimos trabajando para que Alcàsser sea un municipio cada vez más limpio, sostenible y respetuoso con el entorno. Estas acciones son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestro vecindario y construir un futuro mejor».

Por su parte, el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Leoncio Luna, señala que «la concienciación ciudadana y la colaboración vecinal son claves para avanzar en sostenibilidad. Seguimos impulsando iniciativas prácticas y educativas para cuidar nuestro municipio y nuestro entorno natural».

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Con todas estas actuaciones, el Ayuntamiento de Alcàsser reafirma su compromiso con la protección del entorno y la construcción de un municipio cada vez más sostenible. n