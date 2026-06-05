Concejala de Vox en Torrent asume la organización de charlas y mupis contra el aborto

La concejala de Educación, Familia, Deportes, Fiestas y Sanidad de Vox en Torrent, María Ángeles Lerma, reconoció en el último pleno haber organizado y subvencionado tanto la campaña de mupis como las charlas contra el aborto, ante la interpelación de los socialistas.

En el último pleno, el PSPV-PSOE preguntó a la concejala de Comunicación del PP, Amparo Chust y al de Infancia de Vox, Santiago Calatayud, quienes negaron tener algo que ver con la organización de estos actos. El misterio quedó sobre la mesa y se ha resuelto en esta sesión.

Lerma contestó sin reparos a las preguntas de la concejal socialista, Marina Olivares, quien le recordó que la publicidad en las marquesinas llevaba a un QR, con una explicación en la que se dejaba caer que una mujer víctima de una violación y que se queda embarazada “debe tener el hijo y darlo en adopción”. También la conferencia de Red Madre, que se celebró en la Casa de la Dona, apuntó que “las mujeres que abortan se hacen promiscuas”. Olivares acusó a la organizadora de “incumplir el plan municipal de igualdad" y hacerlo "con recursos públicos”.

Organización

La concejala de Vox y primera teniente de alcalde no tuvo ningún problema en asumir ambas actuaciones que se enmarcan, como explicó, “dentro de las competencias de promoción social, apoyo a la familia y sensibilización ciudadana”, organizadas “dentro del ámbito institucional, siguiendo los procedimientos habituales de gestión municipal y utilizando recursos públicos conforme a normativa vigente”, justificó.

Según la edil, ambos actos pretenden “trasladar un mensaje positivo de apoyo a la vida y a las mujeres embarazadas, dando a conocer redes de ayuda” y explicó que la relación con asociaciones como Red Madre y Torrent sí a la vida responde a criterios de “interés social, sin trato de favor, ni vínculos personales”, como “colaboraciones puntuales”.

Lerma acusó a Olivares de tener una actitud “marrullera o torticera”, al presentarse en la conferencia de Red Madre “para grabarla, con evidente intención de manipular su contenido y generar polémica”, por lo que la alcaldesa, Amparo Folgado, tuvo que llamarla al orden.

La concejala insistió en que se trata de “iniciativas totalmente legítimas que entran dentro de una normalidad democrática y de pluralismo que debería respetarse en cualquier institución pública”.

Llamada al PP

Por su parte, la edil socialista volvió a arremeter contra el PP “por permitir este tipo de actos”. “Las mujeres no necesitamos tutelas ideológicas ni campañas, sino que se defiendan nuestros derechos y vamos a seguir luchando por un Torrent libre, igualitario y feminista, en contra de los que quieren devolvernos al pasado”, expuso, arrancando los aplausos de los asistentes.

Olivares también hizo referencia al artículo de opinión de Julia Ruiz, publicado por Levante-EMV, en el que habla del pensamiento de Simone de Beauvoir sobre el patriarcado y el dilema de las mujeres de “seguir siendo inquisición o apagar de una vez por todas la hoguera”.