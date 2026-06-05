Dimite la concejala de Comercio de Picassent tras el enfrentamiento con la asociación de comerciantes

Leticia Hernandis, concejala de Comercio de Picassent, ha anunciado su dimisión como concejala de Comercio. Así lo ha anunciado el consistorio en un escueto comunicado: "la concejala Leticia Hernandis Bernal, del grupo municipal Compromís de Picassent, ha presentado esta mañana su renuncia a todos sus cargos, aludiendo en su comunicado a “motivos personales”. La concejala ejercía la portavocía del grupo Compromís y gestionaba las áreas de Comercio, Empleo, Escuelas Taller, Formación, Mercado, Promoción Económica y Agencia de Desarrollo Local.

Una dimisión que fue solicitada por la Asociación de Comerciantes de Picassent en una carta abierta a la alcaldesa Conxa García,como por el Partido Popular a través de su portavoz Inma González, en el último pleno.

Pese a que la alcaldesa asumió ella la comunicación directa con la asociación de comerciantes para intentar aliviar tensiones, la crisis producida ha provocado que finalmente la concejala presente su dimisión, pese a que en el último pleno ella asegurase que se había reunido con la asociación y habían marcado una nueva hoja de ruta a seguir.

Una tensión que se viene fraguando desde que en 2023, el gobierno de coalición diera la concejalía de Comercio a Leticia Hernandis. Según cuentan los comerciantes en la carta remitida a la alcaldesa, la colaboración entre ayuntamiento y asociación habitual, dejó de existir. Como ejemplo fue el lanzamiento de los bonos comercios, o la falta de implicación en la Feria de la Tapa. Sin embargo, la verdadera crisis estalló cuando se aumentó considerablemente la subvención hacia Unió Gremial, asociación a la que pertenece su pareja. La misma concejala, por recomendación de la secretaria del pleno, pese ha haber votado a favor de la subvención en un pleno, acabó reconsiderando su postura y no votando ante la evidente incompatibilidad.

Nueva etapa en Compromís tras la renuncia de sus dos ediles

Esta dimisión abre una crisis en Compromís, ya que los dos ediles que consiguieron en las elecciones de 2023 han dimitido. Primero Vicent Enrique Pérez, y ahora Leticia Hernandis, dejando solo al regidor de Podemos la pasada legislatura, Juan Fran Albert, que aparecía en el número 3 de la lista conjunta presentada por ambas formaciones de izquierdas en 2023.

Los does ediles de Compromís, Leticiay Hernadis, han dimitdo, de momento solo queda Juanfran Albert (derecha), de Podemos. / Compromís

Desde la secretaría de Organización de Compromís por Picassent, y en nombre de Más, Iniciativa y Verdes, han querido agradecer la tarea desarrollada por la regidora *Leticia Hernandis durante estos años. "Ha ejercido sus responsabilidades con dedicación y honestidad, entendiendo la política como un servicio a la ciudadanía". Sin embargo, son conscientes que en los últimos meses se "han producido situaciones que han generado malestar, han deteriorado la imagen del proyecto y han provocado decepción en personas que han confiado en nosotros. Asumimos la parte de responsabilidad que nos corresponde y pedimos disculpas a todas aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas". En ese sentido, afirman que los cambios producidos en los últimos tiempos "evidencian la necesidad de abrir una nueva etapa", y esperan recuperar la confianza de los colectivos y asociaciones de Picassent.

Renovación del partido de cara a las elecciones

Desde la formación valencianista anuncian que en las próximas semanas impulsarán "un proceso de renovación y apertura del proyecto que facilite una mayor implicación de la militancia, de las personas independientes y de todas aquellas que comparten los valores de Compromís. Queremos sumar nuevas ideas, nuevas energías y más personas a la construcción del Compromís de los próximos años". Recuerdan que Compromís por Picassent ha sabido reinventarse muchas veces a lo largo de su historia: "Ahora nos toca volver a hacerlo. Asumimos los errores, aprendemos de ellos y nos ponemos a trabajar desde ahora mismo para recuperar la confianza de la ciudadanía y llegar a 2027 con un proyecto más fuerte, más abierto, más participativo y más preparado para continuar transformando Picassent".