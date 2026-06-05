Una alumna se desmaya en el IES Puçol por el calor extremo en las aulas sin climatización

Las altas temperaturas que ha sufrido la comarca esta semana -y que este viernes por fin han dado tregua- se han sufrido especialmente dentro de las aulas, que siguen sin estar preparadas con sistemas de refrigeración adecuados, tal y como vienen denunciando y reivindicando los docentes que se encuentran inmersos en la huelga indefinida ante la precariedad del sistema educativo.

El excesivo calor afecta directamente a la salud del alumnado y una muestra se vivió este pasado miércoles en el IES Puçol. Sobre las 13:00 horas, se desmayó una adolescente. Según relatan los testigos, sucedió durante el cambio de sesión. Hacía bastante calor en el aula y los alumnos advirtieron al profesor que estaba en ese momento en el aula que una compañera se estaba mareando. El docente fue a ver a la alumna, con la intención de ayudarla a salir del aula, ya que en el pasillo hacía menos calor. Sin embargo, antes de que pudiera trasladarla, la joven se desmayó en su propia silla y solo gracias a la intervención del profesor, se evitó que se cayera al suelo.

IES Puçol. / GVA

Siguiendo el protocolo, se atendió a la alumna que enseguida recuperó la consciencia y se avisó a la dirección del IES, que avisaron a los padres de la alumna, que acudieron al centro a recogerla para trasladarla a un centro sanitario, donde certificaron que había sufrido una bajada de tensión. La alumna se encuentra bien y este viernes ya ha asistido al instituto, con normalidad.

Aulas a 29 grados

Debido a este suceso y conocedores del peligro de las altas temperaturas que se alcanzan dentro de las aulas, durante estos días, el profesorado ha acudido a clase con termómetros y, cuando un aula supera los 27 ºC, lo notifican a la dirección del IES y trasladan al alumnado a una zona de sombra más fresca. Los docentes aseguran que durante esta semana se ha llegado a alcanzar los 29 ºC.